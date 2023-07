El actual clasificado mundial número doce en la división las 155 libras en UFC, el neozelandés Dan Hooker, quién es conocido como 'The Hangman' y tiene 33 años de edad, logró vencer al actual clasificado mundial número once de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Jalin Turner, quién es conocido como 'The Tarantula' y tiene 28 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión dividida en una pelea de la cartelera UFC 290, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea se inició con el norteamericano dominando el centro del octágono, apenas había transcurrido un minuto cuando Hooker conectó una patada ilegal en la zona baja, al reanudar las acciones, 'The Tarantula' continuaba su dominio del centro del octágono y era quién conectaba los mejores golpes. El segundo asalto inició muy similar al anterior, casi en la mitad del asalto el norteamericano conectó sólido pero Hooker supo mantenerse en pelea. Faltando poco menos de un minuto para que finalizara el segundo asalto, fue 'The Hangman' quién conectó sólido y continúo su ataque al punto que estuvo a punto de someterlo, pero se quedaría sin tiempo.

El tercer asalto inició con un intenso intercambio de combinaciones, parecía que ahora la ventaja la tenía el neozelandés pero el norteamericano también respondía los ataques y llevó a su rival al suelo. Una vez de nuevo en la pelea de pie, era Hooker quién tenía una clara ventaja pero Turner llevó la pelea al suelo y 'The Hangman' no pudo trabajar con efectividad desde el ground and pound. Faltando 20 segundos para finalizar la pelea, volvían a ponerse de pie pero ya no habría tiempo para más.

Resultados UFC 290 desde Las Vegas

Cartel estelar

Dan Hooker venció a Jalin Turner por decisión dividida (29-28 x2, 28-29)

Bo Nickal venció a Val Woodburn por TKO en el primer asalto (0:38)

Cartel Preliminar

Robbie Lawler venció a Niko Price por KO en el primer asalto (0:38)

Tatsuro Taira venció a Edgar Chairez por decisión unánime (29-27 x3)

Denise Gomes venció a Yazmin Jauregui por KO en el primer asalto (0:20)

Alonzo Menifield venció a Jimmy Crute por sub (guillotina) (R2, 1:55)

Vitor Petrino venció a Marcin Prachnio por sumisión (triángulo de brazo) (R3, 3:42)

Cameron Saaiman venció a Terrence Mitchell por TKO en el primer asalto (3:10)

Jesús Aguilar venció a Shannon Ross por KO en el primer asalto (0:17)

Esteban Ribovics venció a Kamuela Kirk por decisión unánime (29-28 x3)