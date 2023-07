El principal contendiente de peso ligero y nativo de la Ciudad de México, Isaac “Pitbull” Cruz, prometió enorgullecer a su país y consolidar su estatus en la división repleta de estrellas de las 135 libras, cuando se enfrente al invicto Giovanni Cabrera en una eliminatoria por el título de peso ligero del CMB y la AMB que sirve como el evento coestelar de Errol Spence Jr. vs. Terence Crawford, programado para el sábado 29 de julio desde la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será transmitida por Showtime PPV.

“Estoy listo para poner a México en la cima una vez más y demostrar que estoy destinado a enfrentarme a los mejores”, dijo Cruz. “Me aseguro de trabajar más duro y de manera más inteligente y aprovechar al máximo todo lo que hago en el gimnasio. No se trata solo de cuán fuerte golpees, debes ser inteligente y hacer que tus golpes se conecten de la manera en que querías que aterrizaran todo el tiempo”.

“Puede sonar a cliché, pero realmente se trata de dedicación, trabajo duro y disciplina. Ser un peleador normal es tomar el camino más fácil. Decir no a un vaso de agua no estar con amigos es difícil. Lo que hacemos es hermoso, pero es difícil. Si quieres ser un deportista de élite, tienes que aprender a vivir con sacrificio”.

Viniendo de una familia llena de boxeadores profesionales, incluidos su padre y su abuelo, Cruz no es un secreto para los sacrificios que requiere su profesión elegida al más alto nivel. Aunque lamenta el tiempo perdido con su esposa e hijos, actúa como una motivación para que se desempeñe al máximo.

“Lo más difícil que tuve que hacer fue decirle a mi esposa e hijos 'hoy no los puedo llevar a tomar un helado'", dijo Cruz. “Tengo la suerte de entrenar cerca de ellos, pero aún extraño mucho. Al final del día, solo hace que sea más importante que aproveche al máximo estos sacrificios y luche con toda mi capacidad. Lucho en mi mejor momento por el amor y el apoyo que recibo de mi familia”.

Cruz, de 25 años, se ha convertido en un favorito de los fanáticos mexicanos apasionados debido a su estilo de acción total que recuerda a muchos de los campeones y contendientes mexicanos más memorables del boxeo. Aunque ha competido en el peso ligero a lo largo de su carrera que se remonta a 2015, no tiene planes de dejar la división y espera continuar desarrollando su relación con los fanáticos contra las otras estrellas de la categoría de peso.

“Estoy totalmente enfocado en mantenerme en las 135 libras porque es donde me siento más fuerte y cómodo”, dijo Cruz. “Solo quiero darles a todos los que miran un gran espectáculo. Hice una conexión con los fanáticos porque demostré que no tengo miedo de pelear contra los mejores. No tengo miedo, solo resolución”.

Desde que le dio a la superestrella invicta del boxeo, Gervonta "Tank" Davis, quizás la prueba más dura de su carrera en su choque de diciembre de 2021, Cruz ha puesto su mirada en una revancha de gran éxito contra el poseedor del título de peso ligero de la AMB. Sin embargo, sus planes van más allá de solo Davis, con la vista puesta en limpiar toda la división antes de resolver una pelea de rencor contra Ryan García.

“Quiero que los fanáticos estadounidenses me conozcan tan bien como los fanáticos mexicanos, así que tengo que enfrentarme a los mejores”, dijo Cruz. “Primero, quiero la revancha con Gervonta Davis pase lo que pase. Después de eso, quiero enfrentarme a Devin Haney y Vasyl Lomachenko. Luego me gustaría enfrentar a otro contendiente en esta división y finalmente ascender y eliminar a Ryan García”.