Los peleadores que compiten en la cartelera de Errol Spence Jr. vs. Terence Crawford Showtime PPV, hicieron una vista previa de sus respectivos enfrentamientos durante una conferencia de prensa virtual este jueves antes de subir al ring en un evento Premier Boxing Champions, programada para el sábado 29 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

La transmisión de PPV comienza a las 8 p.m. ET/5 p. m. PT y presenta al contendiente contundente Isaac “Pitbull” Cruz enfrentando al invicto Giovanni Cabrera en una Eliminatoria de título de peso ligero del CMB y la AMB de 12 asaltos en el evento principal, la estrella en ascenso Jesús “Mono” Ramos se enfrenta al contendiente español Sergio García en un 12 Gurgen Hovhannisyan, eliminatoria del título de peso súper welter del CMB en dos asaltos e invicto en ascenso de peso pesado, se batió en duelo con el poderoso Viktor Faust en el primer episodio de la transmisión por televisión de 10 asaltos.

Esto es lo que los peleadores dijeron el jueves:

ISAAC CRUZ:

“Estoy entrenando duro como siempre y centrándome en las fortalezas y debilidades de Giovanni Cabrera. Es un honor ser el evento coestelar de una pelea que será recordada para siempre en la tradición del boxeo”.

“Mi plan es salir y montar un espectáculo para todos los que lo vean. Estaré listo. Un round o 12 rounds, sin importar lo que dure, será una gran pelea”.

“Voy a montar un espectáculo contra Cabrera. Todo es parte de mi esfuerzo por cerrar todas las puertas que Gervonta tiene disponibles para escapar de enfrentarme nuevamente. Quiero demostrar que soy el mejor en las 135 libras.

“Estoy muy emocionado de ganar esta pelea para poder pasar al siguiente nivel de lo que quiero lograr. Giovanni es un peleador de calidad y está invicto por una razón. Definitivamente no lo estoy pasando por alto, porque se ha ganado esta oportunidad”.

“La afición es una motivación extra para mí. Quiero seguir dándoles peleas espectaculares. Me llena de alegría y orgullo ver su apoyo. Les prometo a todos los fanáticos que esta pelea valdrá el precio de la entrada”.

“Él puede pensar que se ha enfrentado a luchadores como yo en el gimnasio, pero es mejor que esté preparado, porque enfrentarse a la realidad es muy diferente”.

“Estoy aquí para mostrarles a todos que no soy un luchador de las redes sociales como lo son otros. Soy un perro, soy un guerrero y mi techo ni siquiera está cerca de ser golpeado todavía”.

GIOVANNI CABRERA:

“Estoy muy feliz de estar aquí. Finalmente he llegado a la etapa en la que he querido estar durante toda mi carrera. Isaac Cruz es un gran boxeador mexicano y yo soy un mexicano de primera generación aquí en los EE.UU., así que serán fuegos artificiales. Creo que esto podría robar el espectáculo. Estoy listo para mi mejor actuación hasta ahora”.

“Creo que es el mejor oponente al que me he enfrentado. Tiene una voluntad fuerte y mucho fuego. Mi plan es enfrentar ese fuego con el mío”.

“Cruz obtuvo su posición por tener una pelea cerrada con Gervonta Davis, así que si obtiene ese mérito, entonces si lo derroto de manera convincente, estaré en la cima también. He compartido el ring con su promotor Manny Pacquiao, así que si puedo bailar con 'Pac-Man', puedo bailar con un 'Pitbull'”.

“Mi actividad es definitivamente una ventaja. He estado entrenando a grandes peleadores en Wild Card Boxing Gym y me mantengo alerta. Este gimnasio cuenta con los mejores luchadores de todo el mundo”.

“He visto muchos ejemplos de peleadores con el estilo de Isaac. He sido capaz de superarlos. Ese es el objetivo el 29 de julio”.

“Prometo que vamos a dejar el boxeo mexicano y el boxeo estadounidense en un pedestal alto. Verás a dos guerreros enfrentándose y será apropiado para el escenario en el que estamos. Esta es mi hora. Isaac Cruz está en problemas. Estaré listo el 29 de julio”.

JESÚS RAMOS JR.

“Esta es una gran oportunidad para mí y estoy muy bendecido. Estoy trabajando extremadamente duro. Me enfrento a un oponente duro que siempre viene a pelear. Sé que estará allí y listo para pelear durante los 12 asaltos completos”.

“Creo que con una victoria sobre Sergio García estoy entre los cinco primeros, o al menos entre los 10 primeros de la división. He estado venciendo a los mejores y luciendo impresionante contra ellos. Quiero ganar mi oportunidad y estas son las peleas que tengo que tomar”.

“El objetivo es un nocaut, pero ahora soy un peleador más maduro. No pongo esa presión sobre mí mismo. Simplemente salgo y actúo y hago lo que mejor hago. Trabajo duro todos los días y tengo que demostrarlo. Si llega la oportunidad, sé cómo terminar”.

“Esta va a ser una pelea emocionante. Es un peleador que se presenta y estará allí toda la noche. Ese es el tipo de pelea que me gusta. Puedo pelear si tengo que hacerlo”.

“Como peleadores crecemos con cada pelea y maduramos. He madurado con cada pelea y he reconocido mis errores. Vuelvo al gimnasio y trabajo para mejorar y eso es lo que mostraré el 29 de julio”.

“Me motiva cualquier duda que recibo. Si todavía no me consideran el mejor de la división, es porque no me lo he ganado. Voy a seguir trabajando duro. Mucha gente pensó que mi última pelea fue un enfrentamiento 50/50, y salí y demostré que no era el caso”.

SERGIO GARCÍA:

“Estoy entrenando en el Reino Unido con un nuevo entrenador en Ángel Fernández y hemos estado trabajando muy duro. Me enfrento a un oponente joven que lo dará todo, pero tengo la ventaja en experiencia y aprovecharé el 29 de julio”.

“Me he sentido muy bien con mi nuevo entrenador y la química es excepcional. Pero esto realmente se trata de que tenga una tercera oportunidad en los EE. UU. Sé que si esto pasa por alto, es posible que no tenga otra oportunidad”.

“Sé que Ramos quiere mostrarse y llegar a lo más alto de la división. Solo tengo que concentrarme en ejecutar lo que hago en el ring. He demostrado que tengo coraje, pero ahora también tengo que mostrar mis habilidades”.

“No puedo revelar mis secretos, pero tengo a Jesús bien vigilado. Lo he estado siguiendo y lo respeto. Sé que él también me ha estado observando y eso hará que esta sea una gran pelea”.

“Puedo poseer algunas herramientas que José no tiene. Mi pelea contra Tony Harrison no fue mi mejor noche. Pensé que mi pelea con Sebastian Fundora podría haber ido de cualquier manera. Voy a tomar esa experiencia y usarla para llegar a la cima”.

GURGEN HOVHANNISYAN:

“Mi entrenamiento va muy bien. Estoy muy feliz de ser la pelea de apertura en Showtime PPV. Estoy entrenando muy duro para el 29 de julio”.

“Conozco a Viktor Faust desde los aficionados y lo admiraba entonces. Estoy muy familiarizado con lo que puede hacer en el ring y me estoy preparando para dar un gran espectáculo. Estoy muy seguro de que voy a abrir este PPV con un excelente desempeño”.

“Spence vs. Crawford será la pelea de la década y eso hace que este sea un gran paso para mí. Mucha gente verá mi actuación y es muy importante para mí estar en esta cartelera y tener un buen desempeño”.

“El boxeo es más un deporte mental. He aprendido mucho en ese sentido estando en el gimnasio y entrenando a los mejores luchadores. Siendo mi quinta pelea, eso es solo un número para mí. Estoy preparado para esto. No me importa cuán experimentado sea mi oponente. Voy a enfrentar las peleas con los mejores oponentes”.

“Hacemos mucho más de 10 rounds de combate cuando estoy entrenando con Joe Goossen en el gimnasio, así que no estoy preocupado por llegar hasta el final si es necesario. Estoy más que listo”.

“No voy a forzar el nocaut, pero si llega, llega. Solo voy a ofrecer un boxeo hermoso para todos los que miran”.