El popular youtuber y ahora boxeador profesional Jake “The Problem Child” Paul y el ícono de los deportes de combate Nate Díaz, finalmente resolverán su creciente rivalidad con un combate a ocho rounds, pactado en 185 libras, que se llevará a cabo este mismo sábado, 5 de agosto, en el combate estelar de una cartelera en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

La pelea es organizada por Most Valuable Promotions y será transmitida por DAZN PPV.

Paul vs. Diaz se disputará con guantes de 10 onzas, para resolver una rivalidad fuerte acrecentada durante los últimos 18 meses, en los que han intercambiado comentarios mordaces sobre una posible pelea, y ahora el mundo finalmente verá al dúo enfrentarse cara a cara para ajustar cuentas.

Paul (6-1, 4 nocauts) buscará venganza mientras se prepara para su primera pelea desde su derrota por decisión dividida contra Tommy Fury. Más hambriento que nunca por mostrarle al mundo su destreza en el boxeo, el nativo de Cleveland está haciendo todo lo posible para prepararse para su pelea contra Díaz y promete silenciar a los críticos con un espectacular KO contra el ícono del deporte de combate.

El intento de redención de Paul tendrá un alto precio cuando se enfrente a la superestrella de MMA de renombre mundial y corazón de los 209, Nate Díaz, quien hace su muy esperado debut en el boxeo después de ser el agente libre más buscado en la historia de los deportes de combate.

El boxeo ha sido un elemento básico a lo largo de sus 17 años como profesional, lo que incluye ser un compañero regular de entrenamiento y combate de la leyenda invicta del boxeo, Andre Ward.

Un peleador probado dispuesto a enfrentarse al nombre más importante de su deporte, Díaz encabezó su último espectáculo para el UFC y lo coronó al vencer a Tony Ferguson. Ha ganado 22 peleas como profesional, incluido el devastador Conor McGregor con un 1-2 que condujo a la primera derrota del irlandés en el UFC.

“Mi última pelea no terminó como yo quería, pero el resultado fue lo mejor que le pudo haber pasado a mis aspiraciones boxísticas profesionales. Ahora, el mundo piensa que soy vulnerable, cuando todo lo que soy está más concentrado que nunca. Mi equipo quería que tomara una pelea fácil como KSI a continuación, pero no es así como estoy construido. Nate Díaz es considerado uno de los peleadores más malos de todos los tiempos, pero él y su equipo han estado hablando demasiado tiempo”, dijo Paul.

“La gente me dice que Nate ha estado entrenando con Andre Ward durante años. Que tiene una resistencia loca. Que se niega a dar marcha atrás. Bien por joder a Nate. No me he olvidado de la bofetada detrás del escenario en Arizona, y el 5 de agosto, un niño problemático se reconstruirá y noqueará al Stockton G”.

“Además de Canelo, es lo más grande en el boxeo. Estoy aquí para conquistar eso. Soy el rey de los deportes de combate y luego regresaré para obtener mis cinturones de UFC”, dijo Díaz. “Jed a Conor por portarse mal y ahora aquí estoy de nuevo, como un Superhéroe del juego Real Fight, el Rey del juego Real Fight”.

Most Valuable Promotions, fundada por Paul y Nakisa Bidarian, y Real Fight, Inc., fundada por Díaz, se están asociando para llevar Paul v. Díaz a audiencias globales. La asociación estratégica combinará el poder de las estrellas y el alcance internacional de ambos boxeadores para promover la pelea más importante del año.