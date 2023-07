El campeón mundial de la división de peso semicompleto de UFC, el norteamericano Jamahal Hill, ha dejado vacante el título mundial de las 205 libras luego de que anunciara a través de sus redes sociales que ha sufrido una lesión en el tendón de Aquiles durante un juego de baloncesto que se llevó a cabo como parte de la Semana Internacional de la Lucha que se celebró la semana pasada en Las Vegas.

Así lo anunció el propio Hill, quién es conocido como 'Sweet Dreams' y tiene 31 años de edad, a través de su canal oficial en YouTube, el que ha dado a conocer la noticia.

"Todo el mundo sabe que llevo meses esperando para enfrentarme a Jiri Prochazka y defender mi cinturón y mi título; por desgracia, vamos a tener que esperar un poco. Me he roto el tendón de Aquiles... Es una de esas cosas que pasan. Es una que requerirá cirugía y tiempo y rehabilitación y cosas para estar fuera por un tiempo... Jiri Prochazka era el campeón. Sufrió una lesión, como estas cosas suceden y tuvo que - renunció al cinturón - y permitió que otros no sostuvieran la división, para mantener la división en movimiento hacia adelante para asegurarse de que la gente tuviera un campeón. Yo haré lo mismo"

"Ahora mismo, lo más importante es centrarme en mi recuperación, centrarme en volver a estar al cien por cien. Necesito tomarme un tiempo para centrarme en mi salud y asegurarme de que estoy al cien por cien y de que soy el peleador que todo el mundo sabe que soy. Para ello, tengo que centrarme en prepararme y rehabilitarme... En mi camino hacia la recuperación, me han prometido que voy a pelear por mi título inmediatamente tan pronto como pueda, así como las otras cosas que vienen con eso. Sí, hombre - es sólo parte de la historia".

¿Qué sigue para la división de peso semicompleto de UFC?

Aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la UFC en términos de lo que vendrá a continuación para la división de las 205 libras. El polaco Jan Błachowicz y el brasilero Alex Pereira se enfrentarán el próximo 29 de julio en UFC 291, mientras que Los norteamericanos Anthony Smith y Ryan Spann se enfrentarán el próximo 26 de agosto en un evento Fight Night que se realizará en Singapur, ésas son las peleas más próximas que podrían tener implicaciones por el ahora título vacante.