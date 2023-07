El actual clasificado mundial número tres de la división de peso semicompleto de UFC, el polaco Jan Błachowicz, se enfrentará al ex campeón mundial y actual clasificado mundial número dos de la división de las 185 libras en UFC, el brasilero Alex Pereira, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Jan Błachowicz a UFC 291?

Błachowicz, quién es conocido como 'Legendary Polish Power' y tiene 40 años de edad, estará buscando el camino que lo regrese a ser nuevamente campeón mundial de la división de peso semicompleto tras su empate con Magomed Ankalaev, por el título que estaba vacante, el pasado mes de diciembre del año 2022. Una división que coronó como campeón mundial al norteamericano Jamahal Hill, pero que una lesión obligó al campeón a dejarlo nuevamente vacante.

Ahora Błachowicz se presenta a la pelea con un registro de 29-9 con 18 finalizaciones, 9 por nocaut y 9 por sumisión. En su larga carrera de casi nueve años y 19 peleas en UFC, ha ganado seis bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a sus espectacular pelea contra Jimi Manuwa y cinco veces el Performance of the Night, gracias a sus convincentes victorias sobreDevin Clark, Nikita Krylov, Luke Rockhold, Corey Anderson y Dominick Reyes. Fue campeón de peso semicompleto en la promotora europea Konfrontacja Sztuk Walki (KSW).

¿Cómo llega Alex Pereira a UFC 291?

Pereira, quién es conocido como 'Poatan' y tiene 36 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser noqueado por Israel Adesanya el pasado mes de abril del presente año en el evento UFC 287, perdiendo así el título mundial de peso medio de UFC. Ahora, buscará hacer carrera en una nueva división de peso, la de las 205 libras, que lo consagre como campeón mundial de dos divisiones. Se presenta a la pelea con un registro de 7-2 con 6 finalizaciones, todas por nocaut.

En su corta carrera de apenas cinco peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, todos por Performance of the Night y gracias a sus contundentes victorias por nocaut sobre Andreas Michailidis, Sean Strickland e Israel Adesanya. Además de ser un ex campeón mundial en UFC, también fue campeón en la prestigiosa promotora de kickboxing europea Glory, logrando los títulos en las divisiones de peso medio (187 libras) y peso semicompleto (209 libras).

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.