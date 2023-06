El talentoso peso pesado estadounidense Jared Anderson regresará a la acción cuando enfrente al excampeón mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Charles Martin, también estadounidense, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, en el Huntington Center en la ciudad natal de Anderson, Toledo, Ohio.

La pelea es organizada por Top Rank y será televisada por ESPN.

El rey del nocaut de Toledo está listo para brillar en su ciudad natal este sábado. “The Real Big Baby” Anderson (14-0, 14 nocauts) peleará contra el ex campeón mundial “Prince” Martin (29-3-1, 26 nocauts) en el evento estelar a 10 asaltos.

En la conferencia de este jueves, mostró toda su confianza y estas fueron las declaraciones de los principales protagonistas de la cartelera del sábado:

JARED ANDERSON

“Esto es súper especial. Estoy super emocionado. Todos en la ciudad están hablando de mí. Es un sentimiento nuevo. Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de recibir este apoyo. Estoy feliz de ser una inspiración para los niños”.

“Vengo preparado para cualquier cosa. Por suerte, mi rival sigue siendo zurdo. Creo que esa fue la principal razón por la que lo elegimos después del cambio. También es un nombre más grande. Es un excampeón mundial. También ha peleado contra algunos campeones mundiales".

“Estoy preparado para todo. No arruinó los planes, pero definitivamente nos hizo analizar, mirar sus videos y regresar con un plan”.

“Mi pelea más dura fuera del ring es la vida porque a veces te lanza obstáculos que simplemente no esperas. Creo que he pasado por mucho en mis 23 años y creo que lo he manejado bien”.

CHARLES MARTIN

“Estaba feliz cuando recibí la llamada. Había estado trabajando mucho, así que estaba feliz de que el trabajo duro finalmente estaba dando sus frutos. Me he dedicado por completo. No hemos escatimado en nada. No puedes hacer eso en este deporte”.

“Sorprendentemente, gané mi campeonato nacional aquí en Toledo, Ohio, antes de convertirme en profesional. Por lo tanto, simplemente estoy regresando y reviviendo la experiencia. Es algo bueno."

“Estoy listo para el desafío. Es un león grande, fuerte y joven. Y estoy aquí para el reto”.