Aproximadamente 1,000 libras de músculos de peso completo llegarán al Hard Rock Hotel & Casino Tulsa este sábado por la noche para una doble cartelera estelar que estará llena de acción. En el duelo estelar, Jared "The Real Big Baby" Anderson (15-0, 14 nocauts), nativo de Toledo, buscará lograr su tercera victoria del 2023 en un choque a 10 asaltos contra Andriy Rudenko (35-6, 21 nocauts).

Anderson emocionó a los aficionados de su ciudad natal el pasado 1 de julio con una decisión unánime contra el ex campeón mundial Charles Martin.

La pelea coestelar a 10 asaltos verá al artista del nocaut nigeriano Efe Ajagba (17-1, 13 nocauts) buscar poner fin a la racha invicta del noqueador zurdo Zhan Kossobutskiy (19-0, 18 nocauts).

Anderson-Rudenko y Ajagba-Kossobutskiy son organizados por Top Rank y serán transmitidos por ESPN.

El respaldo ESPN+ (6:50 p.m. ET/3:50 p.m. PT) presentará al fenómeno de peso pluma nacido en Brooklyn Bruce “Shu Shu” Carrington (8-0, 5 nocauts) en un combate a ocho asaltos, el peso completo de Tulsa Jeremiah Milton (10-0, 7 KOs) enfrentándose a Craig Lewis (15-6-1, 8 nocauts) en un pleito a ocho asaltos, y el prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (8-0, 5 nocauts) en un duelo a seis asaltos contra Sona Akale (7-1, 4 nocauts).

En la conferencia de prensa del jueves, esto es lo que los peleadores dijeron:

JARED ANDERSON:

“Fue fácil volver al campamento después de mi última pelea. En realidad, nunca dejamos de entrenar. Quizás tomamos una semana de descanso, pero luego volvimos al entrenamiento. Nos tomamos nuestro tiempo para perfeccionar mis habilidades antes de empezar el sparring. Pero todo fue genial. Estamos listos para trabajar”.

“Mis entrenadores me han estado entrenando como si fuera de un peso más ligero desde que tenía ocho años. Entonces, es algo natural para mí, el moverse como si peleara en un peso más ligero. Eso es lo que hago cada vez que entro al ring".

“Este sábado me verán cumpliendo con mi plan. Usaré mi jab, mi velocidad. Siempre estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Y seguiré siendo quien soy porque soy genial”.

ANDRIY RUDENKO:

“Hoy es el Día de la Independencia de Ucrania y estamos aquí gracias a nuestro ejército ucraniano, gracias a nuestros soldados ucranianos que defienden nuestro país. Nos llena de gloria representar al país más valiente del mundo”.

“Estoy muy feliz de estar en Estados Unidos. Mi sueño ha sido tener una pelea profesional en los Estados Unidos. Cuando comencé mi carrera, soñaba con tener una pelea en la meca del boxeo profesional, así que estoy muy feliz”.

"Sé que mi oponente es uno de los mejores prospectos de peso completo en este momento. Les mostraré cuáles son mis planes para derrotarlo este sábado en el ring".

EFE AJAGBA:

“Sé que esta es una gran pelea. Me aseguré de prepararme duro y de hacer todo en el campamento. Sé que es un buen peleador, pero haré todo lo posible para ganar la pelea”.

“Quiero agradecerle por aceptar la pelea. He estado entrenando duro para esta pelea porque sé quién es. Haré mi trabajo el sábado por la noche”.

ZHAN KOSSOBUTSKIY:

“He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Esta es una gran oportunidad para mí de debutar en ESPN”.

“Estoy muy feliz de tener esta pelea. Me he enfrentado a una oposición muy fuerte. Ha sido mucho mejor para mi carrera el haber enfrentado a peleadores muy buenos. Creo que lo mismo sucederá cuando enfrente a mi rival de este sábado”.

NICO ALI WALSH:

“Estábamos trabajando en muchas cosas diferentes en este campamento. El movimiento de cabeza fue una gran parte. La defensa fue una gran parte. Soy capaz de aguantar un golpe fuerte. Todos lo saben. Pero eso no es lo que es importante para mí. Lo que es importante es no recibir un golpe y aun así poder contragolpear. Este campamento ha sido completamente diferente y no puedo esperar para mostrarlo”.

JEREMIAH MILTON:

“Me he mantenido ocupado y he aprendiendo en cada pelea. He ido progresando y he estado subiendo en el ranking. He tenido un impacto en la división de peso completo. Ha sido increíble”.

"Esta es mi ciudad. Tenemos todos estos pesos completos aquí. Entonces, verán muchos nocauts. A los fanáticos de Tulsa les encantan los nocauts. Les encantan las grandes actuaciones. Y eso es lo que les espera”.

Sábado, 26 de agosto

ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ (10:30 p.m. ET/7:30 p.m. PT)

Jared Anderson vs. Andriy Rudenko, 10 rounds, Peso Completo

Efe Ajagba vs. Zhan Kossobutskiy, 10 rounds, Peso Completo

ESPN+ (6:50 p.m. ET/3:50 p.m. PT)

Bruce Carrington vs. Ángel Antonio Contreras, 8 rounds, Peso Pluma

Jeremiah Milton vs. Craig Lewis, 8 rounds, Peso Completo

Nico Ali Walsh vs. Sona Akale, 6 rounds, Peso Mediano

Abdullah Mason vs. César Villarraga, 6 rounds, Peso Ligero

Ablaikhan Zhussupov vs. Wiston Campos, 8/6 rounds, Peso Welter

Charly Suarez vs. Yohan Vásquez, 10 rounds, Peso Junior Ligero

YouTube (6:15 p.m. ET/3:15 p.m. PT)

Bakhodir Jalolov vs. Onoriode Ehwarieme, 8 rounds, Peso Completo