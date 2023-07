La invicta estrella en ascenso, el estadounidense Jaron “Boots” Ennis, defenderá su título interino de peso welter avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra el mayor golpeador al que se ha enfrentado, el contendiente Roimán Villa, de Venezuela, este mismo sábado, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo en The Ballroom, en el Boardwalk Hall, de Atlantic City, Nueva Jersey.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

Este viernes, se llevó a cabo el pesaje oficial de esta cartelera, y Jaron Ennis lució en muy buenas condiciones físicas, confirmando que trabajó como todo un profesional para esta pelea, al marcar 145.5 libras, 1.5 por debajo del peso welter. En el caso de Villa también lució en buen peso con 146.5 libras.

Ennis (30-0, 27 nocauts) es el último en el grupo de destacados boxeadores de Filadelfia, combinando las mejores habilidades de boxeo con el poder natural en ambas manos para saltar en la división de peso welter y establecerse entre la élite de las 147 libras.

Después de dos apariciones en SHOBOX: The New Generation®, Ennis, de 25 años, se graduó para encabezar su primera transmisión televisiva de Showtime Championship Boxing en abril de 2021, cuando se convirtió en el primer peleador en detener al ex campeón mundial Sergey Lipinets.

De cara a su pelea más reciente, Ennis había anotado 19 nocauts en sus últimas 20 peleas, antes de mostrar su habilidad para llegar a la distancia de 12 asaltos por primera vez cuando eliminó a Karen Chukhadzhian, en su camino hacia una decisión unánime en enero.

Oriundo de Rosario, Venezuela, Villa (26-1, 24 nocauts) dio una de las mayores sorpresas de 2023 en enero cuando logró una victoria por decisión mayoritaria sobre el principal contendiente previamente invicto Rashidi Ellis. En una emocionante pelea mano a mano, Villa se abrió paso en la ronda 12 y final cuando derribó a Ellis dos veces para asegurar la victoria que cambió su carrera.

El peleador de 30 años hizo un debut memorable en los Estados Unidos en septiembre pasado cuando derrotó al previamente invicto Janelson Bocachica en su camino hacia una decisión unánime. La única mancha en su currículum se produjo a través de una decisión dividida de 2019 en México contra Marcos Vilasana.

En los principales combates de respaldo, el cubano Yoelvis Gómez marcó 159 libras para su combate contra Marquis Taylor, quien pesó 158, mientras que el talentoso dominicano Edwin De Los Santos pesó 133 para su combate contra el estadounidense Joseph Adorno (135).

PESOS DESDE ATLANTIC CITY

Jaron Ennis 145.5 libras, Roiman Villa 146.5

Campeonato Interino Welter de la FIB

Yoelvis Gómez 159, Marquis Taylor 158 libras

Edwin De Los Santos 133, Joseph Adorno 135

Euri Cedeño 159, William Townsel 157.5

Steven Torres 239, James Evans 225.5

Dwyke Flemmings Jr. 156.5, Henry Rivera 156.5

Escenario: The Ballroom, en el Boardwalk Hall, de Atlantic City, Nueva Jersey.

Promotor: Premier Boxing Champions

TV: Showtime y ESPN Latinoamérica