La invicta estrella en ascenso, el estadounidense Jaron “Boots” Ennis, defenderá su título interino de peso welter avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra el mayor golpeador al que se ha enfrentado, el contendiente Roiman Villa, de Venezuela, este mismo sábado, 8 de julio, en The Ballroom, en el Boardwalk Hall, de Atlantic City, Nueva Jersey.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

“El sábado 8 de julio en Atlantic City se presentarán tres enfrentamientos emocionantes que tienen los ingredientes para brindar peleas llenas de acción y nocauts memorables”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions.

“Jaron Ennis ha demostrado su capacidad para ser una futura estrella del deporte, pero se enfrentará a su oponente más difícil hasta ahora en Roiman Villa, quien buscará su segunda gran sorpresa del año. Asegúrese de sintonizar Showtime o sentarse temprano en su asiento, porque todas estas peleas tienen la capacidad de terminar en cualquier momento”, reiteró.

Ennis (30-0, 27 nocauts) es el último en el grupo de destacados boxeadores de Filadelfia, combinando las mejores habilidades de boxeo con el poder natural en ambas manos para saltar en la división de peso welter y establecerse entre la élite de las 147 libras.

Después de dos apariciones en SHOBOX: The New Generation®, Ennis, de 25 años, se graduó para encabezar su primera transmisión televisiva de Showtime Championship Boxing en abril de 2021, cuando se convirtió en el primer peleador en detener al ex campeón mundial Sergey Lipinets.

De cara a su pelea más reciente, Ennis había anotado 19 nocauts en sus últimas 20 peleas, antes de mostrar su habilidad para llegar a la distancia de 12 asaltos por primera vez cuando eliminó a Karen Chukhadzhian, en su camino hacia una decisión unánime en enero.

“Estoy emocionado de pelear en el evento principal y no puedo esperar para subir al ring”, dijo Ennis. “Sé que Villa es un peleador sencillo y eso está hecho a mi medida. Voy a ganar porque he estado trabajando, día tras día. Todo mi arduo trabajo se mostrará en la noche de la pelea. Estoy listo para brillar y hacer una gran declaración el 8 de julio. ¡Mi momento es ahora!”.

Oriundo de Rosario, Venezuela, Villa (26-1, 24 nocauts) dio una de las mayores sorpresas de 2023 en enero cuando logró una victoria por decisión mayoritaria sobre el principal contendiente previamente invicto Rashidi Ellis. En una emocionante pelea mano a mano, Villa se abrió paso en la ronda 12 y final cuando derribó a Ellis dos veces para asegurar la victoria que cambió su carrera.

El peleador de 30 años hizo un debut memorable en los Estados Unidos en septiembre pasado cuando derrotó al previamente invicto Janelson Bocachica en su camino hacia una decisión unánime. La única mancha en su currículum se produjo a través de una decisión dividida de 2019 en México contra Marcos Vilasana.

“Estoy muy agradecido con mi equipo por esta oportunidad que cambia la vida”, dijo Villa. “Rashidi Ellis me subestimó antes de nuestra última pelea, así que sabía que iba a ganar y enfrentaría a Ennis. Para ser el mejor, tienes que pelear contra los mejores peleadores. El 8 de julio, anotaré otra sorpresa y arruinaré otro récord invicto”, prometió.