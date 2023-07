El nuevo campeón mundial de la división de las 125 libras en UFC, el brasilero Alexandre Pantoja, quién es conocido como 'The Cannibal' y tiene 33 años de edad, logró vencer al ahora ex-campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, el mexicano Brandon Moreno, quién es conocido como 'The Assassin Baby' y tiene 29 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión dividida en la pelea que fue el choque co-estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

El conocido y exitoso entrenador de artes marciales mixtas, el nacido en México y nacionalizado norteamericano, Javier Méndez, quién también es uno de los fundadores del popular gimnasio American Kickboxing Academy (AKA), dio a conocer su opinión sobre la actuación de Brandon Moreno en la pelea en la que perdió el título mundial de peso pluma de UFC ante Alexandre Pantoja, así lo hizo saber en su canal oficial de YouTube:

"La forma en que salió (Moreno) en el segundo asalto fue la mejor. La forma en que salió en la primera ronda fue muy estúpida, y yo me habría enfadado con él [como entrenador]. Y te diré cuál es el secreto que la gente no entiende, y no sé por qué le dejaron hacerlo. Cuando tienes las manos [levantadas junto a la cabeza], ¿ves lo abiertas que están así? Y él sólo busca cubrirse para un golpe. Se tarda literalmente menos de un segundo en cerrar y golpear, ¿verdad? Pero si las manos del otro tipo [están delante] y él está golpeando, y tú vas así, tienes que [cerrar e irte]. Y entonces estás buscando recibir un golpe, no estás buscando dar un golpe".

"Así que mira el segundo asalto, en la que Moreno sale y [se cubre] y luego de repente [baja las manos] y empieza a golpear, boom. Ahí es cuando le hizo daño, ahí es cuando ganó, fantástico. Eso es lo que debería haber hecho en primer lugar. Así que no sé qué demonios estaba haciendo, la cagó".