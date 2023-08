La Organización Mundial de Boxeo (OMB) informó a Jermell Charlo que elevará a Tim Tszyu de campeón interino a campeón completo una vez que Charlo desafíe a la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, por sus títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de boxeo (OMB), cuando se enfrenten el próximo 30 de septiembre en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Charlo cuestionó esta decisión de despojarlo de su título de peso mediano junior, una vez se suba al ring frente a Álvarez. Sin embargo, el organismo sancionador podría quitarle su baratija antes de la pelea, pero al permitirle mantenerlo hasta el momento del encuentro, se puede catalogar como una pelea de “indiscutible vs indiscutible”.

La OMB citó sus reglas para promover a Tszyu, quien ha sido el retador obligatorio para uno de los campeonatos de Charlo por mucho tiempo y estaban pautados para pelear el 28 de enero pasado en Las Vegas, pero Charlo se fracturó la mano izquierda durante un entrenamiento en la navidad pasado y obligó a suspender el encuentro.

No obstante, Charlo no entiende la decisión de la OMB de no permitirle mantener su corona de las 154 libras, mientras va en busca de crecer frente a Canelo.

“Creo que es injusto, la OMB ha estado conmigo por mucho tiempo. Cuando me lastimé la mano, me dijeron: 'tienes que enviar esto'. Estoy asistiendo a los doctores, teniendo que hacer CAT scans y MRIs y demás. Y como si no lo creyeran al principio. Alguien más se lastima y simplemente permiten que la m** sea lo que es”, expresó Charlo en un encuentro con los medios desde el Palladium Times Square.

“Si realmente les importara o estuvieran conmigo, tomarían mis radiografías y resonancias magnéticas y lo evaluarían ellos mismos, en lugar de tratar de molestarme. Sigo siendo indiscutible, pase lo que pase, lo soy para mis hijos, mi familia, soy indiscutible para el mundo del boxeo y estoy bien con eso”, remarcó Charlo.

Tszyu ganó el título interino de peso mediano junior de la OMB al noquear a Tony Harrison, campeón del CMB en el noveno round el pasado 12 de marzo en el Qudos Bank Arena en Sydney, Australia.

En junio defendió su campeonato interino, también por nocaut, esta vez ante Carlos Ocampo, en el primer round de su encuentro celebrado en el Gold Coast Convention Center en Broadbeach, Australia.

El cinturón de la OMB fue el último título de las 154 libras que conquistó Charlo para convertirse en el campeón indiscutible de la división en mayo de 2022. Actualmente es dos veces campeón del CMB y también poseía los títulos de la FIB y la AMB noqueando a Brian Castaño en el décimo asalto de su revancha para capturar la corona de la OMB ese año en Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Charlo, de 33 años, pagó tarifas sancionadoras importantes a la OMB por sus dos peleas con Castaño, la primera de las cuales con un resultado de empate dividido en 12 asaltos en julio de 2021 en el AT&T Center, San Antonio.

Se estima que Charlo deberá cancelar 3% de sus finanzas a la OMB por su choque de guantes contra el mexicano. En caso de ambos llegar a acuerdos individuales con la FIB, la AMB, el CMB y/o la OMB, Álvarez y Charlo pagarán el 12 por ciento de sus respectivas bolsas para sancionar honorarios por el derecho a continuar o convertirse en el campeón indiscutible de peso súper mediano del boxeo.

“Yo pago mis honorarios y los trato bien, si alguna vez necesitan algo, estaré ahí para ellos”, agregó Charlo.

Esa situación conlleva a que sea más complicado para Charlo aceptar que debe dejar ir su título de peso mediano junior de la OMB, sin haber hecho una defensa del mismo.

“Tienen su propio favoritismo. Todo el mundo lo hace, es genial. No estoy tropezando con eso. Entonces solo le daré a los escritores que respetan. Espero que cambien la narrativa de la forma antigua en que pensaban sobre los gemelos Charlo y se den cuenta para separarme de mi hermano”, señaló.