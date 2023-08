Jermell Charlo, campeón indiscutible de las 154 libras, reveló que en la actualidad no suele sentir que pertenece a un grupo similar, recordando que al principio de su carrera estaba apegado a su hermano Jermall, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin embargo, en los últimos años, los gemelos diferenciados por tan solo un minuto y quienes se promulgaron “Sólo Leones”, se han distanciado.

Jermell, el menor, en una entrevista reciente, habló sobre su difícil relación con Jermall, quien ha atravesado por problemas personales que le han impedido subir al ring por más de dos años y, además ha hecho algunos movimientos irrazonables.

Recientemente estuvo en el foco de la polémica cuando se involucró en un altercado público con Caleb Plant, quien aparentemente le había instigado y Jermell inmediatamente hizo uso de sus redes sociales para desvincularse.

Ahora continúan enfatizando sus diferencias, Jermell subirá dos categorías de peso para desafiar a Canelo Álvarez, superestrella mexicana y actual campeón indiscutido de las 168 libras, el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Hay altibajos, mi hermano y yo pensamos que tienes que crecer con alguien, no puedes simplemente seguir. A medida que nos distanciamos, que crecimos, él consiguió su familia, yo la mía, pero para llevarse bien tienes que crecer con alguien", expresó Jermell sobre su relación con su hermano en el podcast Million Dollaz Worth of Game.

“En ocasiones siento que él no está creciendo y no puedo castigarlo. 'Oye, simplemente vive tu vida, hermano, encontrándote con los errores con los que te encuentres' y eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy en mi propio carril y él en el suyo. Yo no jodo con todos sus amigos, él no jode con todos mis amigos, yo no jodo con su esposa, él no jode con la mía. Pero tenemos niños y ellos intentan ayudar a arreglar las cosas, pero a veces es como dejar que la gente aprenda por sí sola. Tengo una gran pelea ahora mismo y mucho por manejar. No puedo distraerme con la forma en que vive o lo que esté pasando, actuando estúpidamente. Yo estoy madurando, creciendo como hombre”, puntualizó Jermell.

El menor de los hermanos, pese a sus creencias, enfatizó la importancia de tener una actitud de perdón hacia Jermall.

"Tiene que ver con perdonar, todo el mundo debe perdonar y ese soy yo. Llegó a un punto en el que, 'Oh, ese es tu hermano, hermano' y yo también me canso de esa mierda.' Pero aún así digo: ‘Tenemos que perdonar, todos tenemos que estar en la misma página’. Trato de no tener ningún resentimiento ni nada de eso. No lo envidio en absoluto, yo estoy haciendo lo mío en el boxeo, y él lo suyo. Ahora mismo voy a subir a 168 en una posición en la que él debería haber estado”, sentenció Jermell.