Jermell Charlo no le dio mucha importancia cuando fanáticos, comentaristas o reporteros eligieron a la superestrella mexicana de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez para por encima del gemelo para quedarse con la victoria en su choque del próximo 30 de septiembre en T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante la rueda de prensa, Charlo afirmó que usará el escepticismo al salto de dos divisiones para enfrentarse al mexicano, con respeto, y no está de acuerdo con las opiniones de los fanáticos, pero les muestra respeto.

“Sé que tiene algo de poder. ¿Sabes de que estoy hablando? Sé que también puede moverse, mezclar golpes. Solo estamos listos para tener una pelea, ¿sabes? Como si no pensara que voy a estar preocupado por lo que va a hacer y todos lo verán, '¡Dang! Subestimamos un poco a Jermell Charlo”, expresó el boxeador.

Charlo habló sobre cómo se siente cuando lo subestiman, pese a respetar las cualidades y habilidades del tapatío, confía en su poder y en tener todas las herramientas necesarias para dominar a un campeón de cuatro divisiones.

“Eso es lo que vengo a mostrar. Me gusta cuando tengo haters, gente que realmente no me conoce todavía. Mo saben lo fuerte que golpeo. No han estado en el ring conmigo. Espero que después de la pelea, Canelo les haga saber que soy uno de los peleadores más peligrosos con los que peleó”, sostuvo.

Charlo en toda su carrera no ha pesado más de 155¾ libras en ninguna de sus 37 peleas profesionales. Ha peleado por encima del límite de peso mediano junior de 154 libras durante los últimos 13 años.

Álvarez inició su carrera en el Salón de la Fama como peso welter junior en 2005, noqueando a Sergey Kovalev en el undécimo asalto de su primera pelea de peso semipesado y ganó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2019.

El campeón indiscutible de peso súper mediano tiene marca de 7-0 en peleas disputadas en el máximo de esa división de 168 libras.

"Estaremos cómodos para caminar con un peso bueno y cómodo, y no tener que preocuparnos demasiado por agotarnos, agotar el cuerpo y esas cosas. Creo que eso es lo único y después de esto, veremos qué podemos hacer con Terence Crawford, después de terminar mi fase con Canelo”, enfatizó Charlo.