La actual clasificada mundial número cinco de la división de peso paja femenil de UFC, la brasilera Jéssica Andrade, se enfrentará a la actual clasificada mundial número diez de la división de las 115 libras femenil en UFC, la norteamericana de raíces mexicanas Tatiana Suarez, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Nashville, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 5 de agosto, en el Bridgestone Arena de Nashville en Tennessee.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Andrade, quién es conocida como 'Bate Estaca' y tiene 31 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 24-11 con 17 finalizaciones, 9 por nocaut y 8 por sumisión. Habló de sus posibilidades para ganar una nueva pelea por nocaut y esta vez ante una peleadora invicta, también habló sobre lo que espera en el devenir de su carrera teniendo en cuenta el estado de la división de peso paja femenil de UFC.

"Dentro de la UFC, ya he batido muchos récords y he derrotado a algunas luchadoras que nunca antes habían sido noqueadas, así que creo que sólo sería una pelea más. Tengo mucha experiencia. Una victoria sobre Tatiana sería algo bueno para mi carrera porque esta pelea podría ponerme cerca de una oportunidad por el título pronto. Creo que tendría que hacer otra pelea después de ganar a Tatiana, (pero) esto me pone a una victoria de distancia."

"Es una pregunta difícil de responder porque nuestra división está un poco desordenada. Si Amanda gana a Weili, Weili tendrá la revancha. Si Weili gana a Amanda, probablemente luchará contra Yan Xionanan en China. Así que no sé a quién me enfrentaré después, pero estoy aquí para luchar, y la UFC decidirá, y estaré lista con lo que me pongan por delante."

Pelea estelar y latinos presentes en UFC Nashville

En la cartelera UFC Nashville la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Cory Sandhagen y Rob Font, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso gallo de UFC, Además, el chileno Ignacio Bahamondes estará enfrentando a Ľudovít Klein en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estarán los brasileros Diego Lopes, Raoni Barcelos y Mairon Santos, quienes verán acción cuando se enfrenten a Gavin Tucker, Kyler Phillips y Sean Woodson, respectivamente.