Tres enfrentamientos entre estrellas en ascenso, principales contendientes y ex campeones mundiales de 147 a 160 libras destacarán una sólida cartelera de PPV previa al choque por el campeonato indiscutido de peso súper mediano de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo, el sábado 30 de septiembre desde la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

En el evento co-estelar, la sensación invicta Jesús “Mono” Ramos Jr., se enfrentará al contundente contendiente Erickson “Hammer” Lubin, en una atracción especial a 12 asaltos en peso súper welter.

El PPV también incluye a los ex campeones mundiales Yordenis Ugas y Mario “El Azteca” Barrios estarán los pesos medianos en ascenso Elijah García y Armando Reséndiz enfrentándose en una atracción de 10 asaltos.

“Estos tres enfrentamientos ofrecen todo lo que los fanáticos del boxeo podrían esperar en una cartelera de PPV y son dignos del histórico enfrentamiento principal al que se enfrentarán”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Cada peleador que sube al ring tiene la oportunidad de catapultarse a la cima de su respectiva división con una victoria el 30 de septiembre. Los fanáticos pueden esperar ver a todos estos competidores dar todo lo que tienen para salir victoriosos en SHOWTIME PPV en T-Mobile. Arena en Las Vegas”.

Ramos (20-0, 16 nocauts), un fuerte zurdo que a sus 22 años aún no ha llegado a alcanzar su techo como peleador, derrotó al entonces invicto Joey Spencer en marzo, derribándolo en el primer asalto antes de detenerlo en el séptimo para ganar porTKO en su sensacional debut de 2023 en la cartelera de David Benavidez vs. Caleb Plant.

Originario de Casa Grande, Arizona, Ramos también posee decisiones unánimes consecutivas en 10 asaltos sobre Brian Mendoza y Javier Molina en 2021, a las que siguió derrotando a Luke Santamaría y Vladimir Hernández en 2022. En general, el joven Ramos ha ganado reconocimiento con KOs destacados, deteniendo a siete de sus últimos 10 oponentes, mostrando sus habilidades y habilidad para terminar sus peleas temprano.

"Estoy emocionado de ser parte de esta gran cartelera contra un duro oponente el 30 de septiembre", dijo Ramos. "Sé que Lubin está entrenando duro y viene a ganar, lo que hará que la pelea sea entretenida. Toda esta cartelera está repleta y No queremos decepcionar, así que a los fanáticos les espera una gran noche de boxeo".

Lubin, de 27 años (25-2, 18 nocauts), regresó al ring en junio para propinar un impresionante nocaut en el quinto asalto al veterano Luis Arias, quien nunca antes había sido detenido.

La salida anterior de Lubin lo vio enfrentarse cara a cara en una de las mejores peleas de 2022, mientras intercambiaba caídas con su compañero contendiente Sebastian Fundora en SHOWTIME en abril de 2022. De cara a la pelea de Fundora, Lubin había logrado una impresionante racha ganadora de seis peleas desde una derrota ante el entonces unificado y ahora campeón indiscutible de las 154 libras Jermell Charlo en 2017, una racha que incluyó triunfos sobre Jeison Rosario, Terrell Gausha e Ishe Smith.

Originario de Orlando, Florida, Lubin se convirtió en profesional a los 18 años en 2013 y se convirtió en uno de los prospectos más jóvenes en aparecer en la serie de desarrollo SHOBOX: The New Generation®, obteniendo los honores de "Prospecto del año" de ESPN y Ring. Revista en 2016.

“Sé que el mundo estará observando el 30 de septiembre y planeo ganar a lo grande”, dijo Lubin. “Tenemos un peleador joven y talentoso frente a nosotros, pero yo también soy joven y talentoso. La diferencia es que he peleado contra la flor y nata de la división de las 154 libras. No importa si se trata de atletas olímpicos, grandes prospectos, contendientes o campeones, los he enfrentado. Tengo un gran resentimiento y sé que con esta victoria estaré en una mega pelea. Estoy entrenando muy duro y todo el mundo verá sus frutos”.

Ugas (27-5, 12 nocauts) volverá a la acción el 30 de septiembre por primera vez desde una derrota en una pelea de unificación en abril de 2022 ante Errol Spence Jr. en SHOWTIME PPV. Se estableció como un peso welter de élite después de regresar de un descanso de más de dos años en 2016 luego de derrotas consecutivas en 2014. Consiguió su boleto como campeón mundial en enero de 2021 después de ganar un cinturón de la AMB al derrotar a Abel Ramos en Septiembre de 2020.

Consolidó su estatus de campeón mundial en agosto de 2021, cuando reemplazó a Spence lesionado para derrotar al legendario futuro miembro del Salón de la Fama, Manny Pacquiao, por decisión unánime. Proveniente de Santiago, Cuba y ahora residente en Miami, Florida, el medallista de bronce olímpico entrena en Las Vegas con el renombrado entrenador Ismael Salas y posee victorias sobre los entonces invictos peleadores Jamal James, Omar Figueroa Jr. y Bryant Perrella, además de los contendientes veteranos Thomas Dulorme y Ray Robinson.

“Tanto Mario Barrios como yo tenemos mucho que ganar con una victoria el 30 de septiembre, así que sé que esta pelea será inolvidable”, dijo Ugás. “Tengo un respeto tremendo por Barrios. Es un verdadero guerrero que ha estado en el ring con los mejores, pero tengo confianza en que saldré victorioso. Me queda mucha lucha por delante y mis mejores habilidades se mostrarán en esta pelea. Patria y Vida, lucho por mi pueblo”.

Barrios, de 28 años (27-2, 18 nocauts), recientemente se anotó un sensacional nocaut sobre Jovanie Santiago en febrero deteniendo a Santiago en el octavo asalto. La pelea anterior de Barrios fue su debut en el peso welter, ya que perdió por decisión muy reñida ante el ex campeón unificado Keith Thurman en febrero de 2022.

El producto de San Antonio, que ahora entrena con el mejor entrenador Bob Santos en Las Vegas, se convirtió en un campeón mundial de las 140 libras. campeón en septiembre de 2019, usando su estilo agresivo para superar a Batyr Akhmedov y ganar una decisión unánime. Barrios perdió el título superligero en otra pelea altamente competitiva y llena de acción, ya que fue derrotado por el cinco veces campeón mundial y de tres divisiones Gervonta Davis en junio de 2021.

“Esta pelea va a ser una guerra, porque ambos peleamos con mucho corazón y ninguno de los dos retrocede jamás”, dijo Barrios. “No puedo esperar para competir en un enfrentamiento como este en una de las carteleras más importantes del año. ¡Esta será una gran noche de boxeo de principio a fin y los fanáticos mexicanos pueden esperar ver una actuación explosiva de 'El Azteca'!

Peleando desde Phoenix, Arizona, García (15-0, 12 nocauts) es una de las estrellas más importantes de 2023. Irrumpió en escena en marzo al derrotar al previamente invicto Amílcar Vidal en el cuarto asalto para anunciar su presencia en 160- libras. El joven de 20 años siguió esa actuación dominando al veterano Kevin Salgado en su camino hacia una decisión unánime en abril en la cartelera de SHOWTIME PPV de Gervonta Davis vs. Ryan García. El precoz García se ha movido rápido desde que se convirtió en profesional en 2020 y ha noqueado a seis de sus últimos ocho oponentes.

“Esta es mi segunda pelea este año en una gran cartelera de PPV y estoy súper emocionado e incluso más preparado que la primera vez”, dijo García. “Reséndiz es un peleador hambriento como yo, así que no tengo dudas de que vamos a ofrecer un gran espectáculo para todos los fanáticos que nos vean”.

Reséndiz (14-1, 10 nocauts), de 24 años, obtuvo la mejor victoria de su carrera en su última salida al detener al ex campeón unificado Jarrett Hurd en el décimo y último asalto de su enfrentamiento de marzo en SHOWTIME. Reséndiz lideraba las tres cartas cuando la pelea fue detenida debido a una severa laceración en el labio de Hurd. Originario de Nayarit, México, ahora pelea desde Los Ángeles y buscará lograr tres victorias consecutivas desde una cerrada derrota por decisión ante Marcos Hernández en septiembre de 2021. Reséndiz se convirtió en profesional en febrero de 2018 e hizo un exitoso debut en Estados Unidos en abril del 2021 con victoria por decisión sobre Quilisto Madera.

“Estoy muy feliz de tener esta gran oportunidad de competir en una cartelera tan importante”, dijo Reséndiz. “Estoy emocionado de hacer realidad mi sueño de pelear en Las Vegas, al igual que mis ídolos del boxeo que vi por televisión. Tuve un campo de entrenamiento increíble que me ayudará a lucir lo mejor posible el 30 de septiembre y a tener una actuación digna de las leyendas del boxeo que me inspiran”.