La boxeadora venezolana Jhuskarly Becerra representó al Equipo de Oportunidad Justa de la IBA en el Campeonato Americano de Boxeo de la AMBC en Cali, Colombia, donde terminó con la medalla de bronce en la categoría de peso juvenil femenino de 50 kilos. Ahora que reside en Colombia, su estatus de refugiada le impide representar a la nación a nivel internacional.

Jhuskarly comenzó a boxear cuando tenía 12 años, cuando su padre la introdujo en el deporte. Con carácter fuerte y persistencia, la niña logró mejorar rápidamente y convertirse en boxeadora. Becerra se convirtió en tres veces campeona nacional en Colombia y una vez fue nombrada la boxeadora más combativa.

“Desafortunadamente, debido a mi condición de refugiada, no pude participar en muchos otros torneos, pero nunca perdí la esperanza de que hubiera más oportunidades en el futuro. Quisiera expresar mi agradecimiento a mi entrenador que siempre me apoyó y estuvo constantemente buscando los eventos donde podía competir”, comentó Becerra.

Con el compromiso constante de la IBA de ayudar a sus atletas y brindarles condiciones, Becerra fue invitada a un Fair Chance Team para recibir su oportunidad de competir en el evento continental. Este mes, obtuvo una medalla de bronce en el evento continental. Perdió en las semifinales ante una boxeadora de Ecuador en una pelea cerrada.

“Creo que podría haber hecho más en este torneo, pero sin duda fue una gran experiencia. Trataremos de ajustar cosas que me faltan para mejorar y cambiar el color de la medalla obtenida para volver más fuerte a la futura competencia”, resumió Becerra su experiencia en Cali.

“Fue una competencia dura, rivales muy fuertes, pero creo que para mi primera competencia internacional obtener una medalla es un gran logro, es el comienzo de algo que quiero lograr. Se me ha abierto la puerta y no voy a perder la oportunidad que se me da, estoy motivado para lograr mucho en el deporte y no importa lo difícil que sea, no me rendiré”, agregó la boxeadora.

Becerra estaba "triste y decepcionada" después de recibir el estatus de refugiada, ya que no le permitiría competir internacionalmente.

“Sentí que no pertenecía a ningún lado. Sin embargo, cuando me aceptaron en el Fair Chance Team de la IBA, fue un momento único, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Con IBA, finalmente sentí que de ahora en adelante tengo este sentido de pertenencia a un equipo, que tienes derechos, que tienes una oportunidad justa de demostrar que eres capaz de hacer”, comentó Jhuskarly con pasión.

“Me gustaría expresar mi gratitud al presidente de la IBA, el Sr. Umar Kremlev, a los Departamentos de Desarrollo y Deportes de la IBA, y al presidente de la AMBC, el Sr. José Laureano, por su continuo apoyo y por creer en mí. Sé que muchas personas se encuentran en la misma situación difícil que yo, pero no a muchas se les da esta oportunidad. Para formar parte de este equipo hay que pasar por un riguroso proceso de selección y trabajar duro a diario”, añadió.

Becerra va a adquirir más experiencia este año para cumplir su sueño de los mayores eventos internacionales.

“El boxeo es un deporte muy competitivo. Me doy cuenta de que el nivel de competencia internacional es alto. Sé que todavía tengo muchas cosas que aprender y adquirir más experiencia, pero estoy listo para seguir adelante”, dijo la boxeadora.