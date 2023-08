John Gotti III insiste en tener una segunda oportunidad con Floyd Mayweather, ex campeón mundial de cinco divisiones, después que su pelea pactada a ocho asaltos se cancelara en el sexto, por el árbitro Kenny Bayless, porque ninguno de los boxeadores se negó a dejar de hablar mal entre ellos, después que al principio del episodio les solicitara dejar de ofenderse.

Una vez suspendido el encuentro, Gotti cargó contra Mayweather y atacó al miembro del Salón de la Fama. Su controversia posterior a la pelea incitó a sus séquitos a ingresar al ring, y comenzar peleas diversas entre ellos, dentro y fuera del ring.

“Al principio de la pelea, Floyd estaba burlándose de toda mi multitud y sección pesada, diciendo lo que tenía que decir, y le dije a Floyd en la pelea, '¿Es así?' y dejó muy claro que es así”, recordó Gotti a The MMA Hour.

“En el momento en que comencé a hacerlo con Floyd, se convirtió en un problema. Cuando comencé a burlarme de él, a maldecirlo, de repente se convirtió en un problema. Pero al principio, Kenny Bayless no le dijo nada a Floyd. No era justo, pero es lo que es, no estoy jugando a la víctima, nos divertimos, pero debió ser justo”, continuó.

“Actué por la emoción, fue una estupidez porque las personas podrían haberse lastimado sin tener nada que ver con eso. Pero me salí de mi emoción y fui tras él. Siento que me robaron mis mejores asaltos. Estaba tomando mi segundo aire, comencé a acomodarme un poco, sintiéndome bien, y llamaron a la pelea, estaba decepcionado, precisó.

Luego de sus acciones, Gotti III fue suspendido por la Comisión Atlética de Florida, por un período de seis meses.

Gotti III cree que su rival estaba agotado físicamente al comenzar el sexto round, es por ello que cree que el árbitro tenía su favorito.

“100 por ciento, Bayless lo llamó porque estaba teniendo éxito, lo estaba tocando un poco. Me estaba acercando a él. En el sexto asalto, nos aseguramos, y besé a Floyd en la mejilla y le dije: 'Eso es todo. No te queda nada. Disparaste tu taco al principio de la pelea’. MKe sentía cómodo y veía que su poder disminuía, su velocidad se fue, comencé a soltar mis manos y lo estaba atrapando, pero convenientemente cancelaron la pelea. Nunca he visto eso en todos los años que he estado viendo boxeo”, cuestionó.

“Ese es el chico de Floyd. No van a hacer quedar mal a Floyd a ningún precio, aunque sea un poco. Por supuesto que estaba protegiendo a Floyd”, afirmó Gotti III.