El ejército de “The Romford Bull” salió con toda su fuerza hoy cuando Johnny Fisher prometió darles algo para celebrar en poco más de dos semanas.

El popular prospecto de peso pesado (9-0, 8 nocauts) peleará por su primer título profesional en The O2 en Londres, en la cartelera de Anthony Joshua vs. Dillian Whyte 2, que será transmitido en vivo por DAZN PPV en el Reino Unido e Irlanda, cuando enfrente a “El Sucio” Harry Armstrong (5-1-1) por el título del Área Sur.

El favorito de 24 años tuvo una gran cantidad de seguidores hoy, cuando mostró sus habilidades bajo la atenta mirada del entrenador Mark Tibbs y el promotor Eddie Hearn en The Origin Gym en Rainham.

Recién llegado de su devastadora victoria por detención en la primera ronda sobre Emilio Salas, en el OVO Arena Wembley en mayo, Fisher confía en que tendrá las manos levantadas en señal de victoria dentro de quince días.

“Fue bueno ver a todos los medios aquí y también a muchos de mis amigos, familiares y simpatizantes”, dijo Fisher, hablando con Matchroom Boxing. “Hice algunos rounds en las almohadillas, lo cual fue perfecto ya que mañana tengo un poco de combate. Fue una buena experiencia”.

“Es un evento masivo, pero no lo veo diferente. Solo tengo que seguir haciendo el trabajo que tengo entre manos. Estaba terminando mis GCSE y comenzando mis A-Levels cuando Joshua y Whyte tuvieron su primera pelea. Es solo otra pelea, otra pelea para la que tengo que entrenar duro y ganar. Eso es todo”.

“Es el momento adecuado para intensificar las cosas. El apetito está ahí. La vida se trata de avanzar y generar impulso: tengo que seguir progresando. Probablemente podría haber llegado a 15 o 20 peleas sin pelear con nadie notable, sé que Harry Armstrong no es un campeón mundial, pero es muy sólido, fuerte y duro. Harry es un buen boxeador con manos rápidas. Lo he peleado antes. Me dará una buena prueba y eso es lo que necesito. Verás lo mejor de mí cuando me pongan a prueba”.

“Ese es el pináculo para mí: pelear en un gran programa de PPV en la cartelera de dos de los ídolos que solía ver mientras crecía: Dillian Whyte y Anthony Joshua. Tengo mucho respeto por ellos chicos. Estar en su cartelera y ser una pequeña parte de un gran viaje de boxeo para esos muchachos es especial. Es una buena casilla marcada para mí”.

El presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn, quedó impresionado con Fisher y cree que tiene peleas domésticas más grandes en el horizonte si pasa una dura prueba con Armstrong.

“Se ve muy bien. Ahora son las cosas serias. Harry Armstrong, quien ha sido arrojado al fondo varias veces con poca antelación. Es un muy buen peleador y esta es en realidad una pelea muy dura. Es hora de Johnny. Él quería esta pelea. Le dijimos que podía hacer otra pelea pequeña de ocho rounds, pero dijo: “no, ahora es el momento, quiero una prueba real y quiero diez rounds”.

“Hay una gran cantidad de presión haciéndolo en The O2 frente a una multitud de 18,000 personas en una noche masiva de AJ también. El lugar va a estallar. Solo tiene que mantener la calma, pero ahora ha tenido esos momentos en los que salió de grandes espectáculos y tuvo esas grandes experiencias. Creo que está listo. Si logra superar esta pelea, creo que comenzará a encabezar espectáculos y llenar arenas él mismo”.

“Esta ruta que está tomando es una ruta tradicional tan hermosa. Siempre hablas de británicos, de la Commonwealth, europeos; esto es más profundo que eso. Este es el Área Sur, Inglés, Británico, Commonwealth y Europeo. Esa es la ruta en las próximas 6, 7, 8 peleas de Johnny Fisher. Es una gran pelea para Johnny y también para Essex”.

Fisher vs. Armstrong es parte de una gran noche de acción en Londres; El dos veces campeón mundial unificado de peso pesado Anthony Joshua (25-3, 22 nocauts) y la ex aspirante al título mundial Dillian Whyte (29-3, 19 nocauts) se enfrentan nuevamente casi ocho años después de su salvaje enfrentamiento por el título británico y el de la Commonwealth en Greenwich.

El retador al título mundial obligatorio de la FIB Filip Hrgovic (15-0, 12 nocauts) choca con el contendiente invicto de Australia Demsey McKean (22-0, 14 nocauts), Hyde superligero Campbell Hatton (12-0, 5 nocauts) se enfrenta a Tom Ansell de Hitchen (10-4, 2 nocauts) en ocho asaltos y hay acción para el peso mediano de Billericay George Liddard (3-0, 3 KO) y el supermosca de Eltham Maiseyrose Courtney (3-0), y pronto se anunciarán más peleas.