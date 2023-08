Johnny Nelson, ex campeón mundial de peso crucero, está convencido que Oleksandr Usyk recibió un puñetazo legal de Daniel Dubois, cuando este conectó un fuerte golpe al cuerpo en el quinto asalto de su pelea celebrada el pasado sábado.

El golpe de Dubois hizo que Usyk, campeón de Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y la Organización Internacional de Boxeo (OIB), cayera durante algunos minutos debido al dolor, sin embargo, el árbitro Luis Pabón declaró la situación como un “golpe bajo”.

Usyk estuvo un rato en el suelo quejándose de un fuerte dolor en la zona de la ingle, pero no fue impedimento para que se incorporara nuevamente a la pelea y continuar en el ring.

Usyk derribó a Dubois en el octavo asalto y luego lo remató en el noveno, con un derechazo sólido, para derribarlo por segunda vez y asegurar la victoria por detención.

Dubois y su promotor Frank Warren podrían presentar una apelación para anular el resultado y declararlo sin competencia, dado que consideran que el golpe del quinto asalto fue válido y que Usyk habría sido eliminado.

El público del boxeo está dividido: muchos observadores dicen que el golpe fue legal y otros tantos lo consideran un golpe bajo, y Nelson concluyó que el golpe era válido.

“No creo que el disparo era ilegal, creo que lo que hizo Usyk es lo que hacen los futbolistas cuando les dan un golpe en la oreja y ruedan unas 15 veces. Lo aprovechó, lo aprovechó bien, pero creo que ganó el mejor”, sostuvo Nelson a Talk Sport.

Sin embargo, Nelson cree que Usyk se habría levantado si el árbitro hubiese iniciado la cuenta, y eventualmente habría avanzado para vencer a Dubois en los últimos asaltos.

"No creo que hayan robado a Duboius en absoluto, sí creo que no fue un golpe bajo, pero todavía no creo que pudiera vencer a Usyk", dijo Nelson.

“Usyk podría abrirse camino durante el round, pero el árbitro le dio tiempo para recuperarse. ¿Qué te hace pensar que Usyk no podría haber recuperado en ese momento? Simplemente creo que Usyk todavía habría tenido las habilidades para superarlo, pero no lo sabremos, ese es el debate. Si la mayoría somos sinceros y honestos, esperábamos que Daniel ganara, él tenía la oportunidad de que los pegadores ganaran la pelea... y si pelean de nuevo, sucederá lo mismo”, sentenció Nelson