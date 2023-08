Teófimo López Jr. venció a Josh Taylor en junio pasado para convertirse en el campeón de peso welter junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y ahora está cerca de regresar a su programación regular.

Tras registrar la victoria sobre Taylor en The Theatre en el Madison Square Garden, Nueva York, López le dijo a los periodistas que estaba retirado, sin embargo, el mes pasado le notificó a la OMB que defendería su cinturón.

De acuerdo con el promotor Bob Arum, López podría volver al ring a fines de año, y se especula que sería la misma noche en la que se entrega el Trofeo Heisman a un jugador de fútbol americano universitario, premios que se entregan bajo transmisión de ESPN, cadena que tiene un acuerdo exclusivo con Top Rank, promotora de Arum.

El promotor pareció asomar la posibilidad que López sigue considerando volver al cuadrilátero y arrojó opciones de rivales, entre ellos José Ramírez, o Arnold Barboza Jr.

“Conversé con Teófimo, tiene que meter la cabeza en ello, definitivamente queremos que pelee este año, tal vez en la noche de Heisman. Y los oponentes lógicos serían Ramírez o Barboza y estudiaremos cuál tiene más sentido”, sostuvo Arum a FightHype.com.

Una pelea con Ramírez podría ser simple de coordinar, al estar bajo la promoción de Top Rank, y ha ganado dos peleas consecutivas tras su derrota ante Taylor en su choque por el título indiscutible de las 140 libras, en 2021.

En tanto, una pelea contra Barboza sería más complicada de realizar, no tiene afiliación con la promotora de Arum, tras su separación en julio pasado, pero el promotor aclaró que recibió una solicitud del nativo de Los Ángeles para un choque con López.

“Barboza me llamó ayer, junto a su padre, para hacer esa pelea, y creo que puedo hacerlo. No digo que Barboza esté de vuelta con Top Rank, no hay animosidad. Cuando se acaba el contrato, es como cualquier deporte, se convierte en agente libre, busca el mejor acuerdo posible. Y Barboza no fue diferente. Cuando peleó bajo la bandera de Top Rank, no fue un problema, siempre estuvo disponible y se desenvolvió bien”, resaltó Arum.

Arum previamente indicó que López anunció su retiro pensando que solventaría sus problemas personales.