El Campeón Mundial Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Joshua “El Profesor” Franco, perdió su título en la báscula al no poder marcar el peso para su combate contra el excampeón mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y actual clasificado mundial, el japonés Kazuto Ioka, en un duelo programado para este mismo sábado en el Gimnasio General Ota-City de Tokio, Japón.

La pelea es organizada por Shisei Promotions y será televisada por Abema TV.

Este viernes 23 de junio en Shinagawa Prince Hotel de Tokio, hubo ceremonia de pesaje oficial para campeonato mundial de peso supermosca avalado por la AMB.

Kazuto Ioka (29-2-1/15KOs, de 34 años y pertenece a Shisei Boxing Gym de Tokio) salió exitoso en la prueba con la báscula en su primer intento por 114.75 libras, 100 gramos debajo del límite. Pero, el monarca Joshua “El Profesor” Franco (18-1-3/8KOs, de 27 años y desde San Antonio, Texas) fracasó en pesaje oficial en su primer intento por 121.25 libras, 6.25 libras arriba del límite.

Después de dos horas, Joshua Franco volvió a subir a la báscula por segunda vez, pero, su peso fue 121 libras, 6 arriba de la circunscripción. Joshua Franco ya no pudo seguir más su esfuerzo por bajar el peso en forma agotada. Así fue como Franco fue despojado oficialmente de su título mundial supermosca de la AMB.

Kazuto Ioka deseó realizar su pelea de este sábado contra Franco por título mundial. Por eso, el campo del púgil nipón sostuvo conversaciones emergentes con el lado de Franco y la conclusión de común acuerdo entre ambos lados es que Franco se verá obligado a hacer pesaje oficial de nuevo a las diez de la mañana del 24 de junio, el día de la pelea, con el límite de 125 libras. Si Ioka vence a Franco, va a ser reconocido como campeón mundial supermosca de la AMB. Si Franco triunfa contra Ioka, el título supermosca de la AMB va a seguir vacante.

Se espera que la pelea podría llevarse a cabo este sábado entre Kazuto Ioka y Joshua Franco.

El jueves 21 de junio, de repente en forma muy sorprendente para todo el público boxístico de Japón, la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) anunció que Kazuto Ioka había salido positivo en el resultado de la prueba de dopaje realizada seis meses atrás, poco antes de su primera pelea con Joshua Franco de la Noche Vieja de 2022.

Según el resultado de uroscopia, en la orina de Ioka, se detectó sustancia prohibida (THC-COOH/Tetrahidrocannabinol como psicoactivo), que viene del hachís. Pero, la cantidad de la materia proscrita fue menor que la cuantía prohibida adscrita por WADA (Agencia Mundial Antidopaje).

La densidad de THC-COOH (materia prohibida) no excede al límite reglamentario de WADA. Esta es la razón por la cual Ioka no contravino a la reglamentación de antidopaje de la WADA y no fue infractor, así acota el secretario general de la Comisión de Boxeo de Japón.