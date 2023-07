La peleadora nacida en Liverpool, Molly McCann, se enfrentará a la lituana Julija Stoliarenko, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC London, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 22 de junio, en el O2 Arena de la ciudad Londres en Inglaterra.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

E️n la coestelar se viene el show en disputa interesante de pesos mosca 🔥 #UFCLondon@MeatballMolly vs @JulijaMMA_LT pic.twitter.com/F31iTYUuop — UFC Español (@UFCEspanol) July 21, 2023

Stoliarenko, quién tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 10-7 con 9 finalizaciones, todas por sumisión. Habló sobre su travesía en distintas clases de peso y cómo espera que el peso mosca sea su división definitiva, además, también habló sobre lo que significa pelear en Londres.

"Cada vez que subía al peso pluma, era sólo porque quería conseguir una pelea. Acabo de coger mis oportunidades, pero no fue porque yo era demasiado grande o lo suficientemente grande para el peso pluma. Simplemente aproveché las oportunidades. Lo mismo ocurrió con 'Ultimate Fighter' - estaba en el peso pluma. Por eso llegué aquí. Siempre fui como un peso gallo normal y, con el tiempo, mi corte de peso empezó a ser cada vez más fácil"

"En los tres últimos combates, no he recortado demasiado peso. Si nos fijamos en mi complexión, soy un peso mosca típico. Nunca he sido el peso gallo más grande. Con mi entrenador siempre pensábamos en cambiar de división de peso, pero buscábamos la forma de reducir más el peso, y mi cuerpo empezó a hacerlo por sí solo. Cuando se presentó la oportunidad, dijimos: 'Vale, vamos a intentarlo'. Si puedo ser mejor luchadora, lo seré en el peso mosca. Si nos fijamos en mi historial, soy bastante buena en el peso gallo. Era un peso gallo bastante bueno. En el peso pluma, más o menos. Espero ser aún mejor en el peso mosca".

"No es la primera vez que peleo en territorio enemigo. A mí, sinceramente, me encanta. Me encanta cuando lucho en el territorio de mi oponente y todo el mundo le anima. Eso también me anima. Pelear en Londres era mi sueño. Porque Londres es la ciudad más cercana a Lituania en la que UFC celebra eventos. Tenemos una comunidad muy grande de lituanos aquí. Además, represento a la Academia Roger Gracie, y la academia está aquí".

Estelar y presencia hispana en UFC London

En la cartelera UFC London la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al inglés Tom Aspinall enfrentando al polaco Marcin Tybura en una pelea por la división de peso completo de UFC. Además, el peruano Daniel Marcos se enfrentará al británico en una pelea por la división de peso gallo de UFC. También estarán los españoles Joel Alvarez y Daniel Barez, enfrentando a Marc Diakiese y Jafel Filho en peleas por las divisiones de peso ligero y moca de UFC, respectivamente. Mientras que el norteamericano de raíces colombianas, Bryan Barberena, tendrá una dura prueba cuando enfrente a Makhmud Muradov en una pelea por la división de peso medio de UFC.