El excampeón indiscutible de peso ligero, el australiano George Kambosos Jr. regresó a los entarimados después de dos descalabros ante el estadounidense Devin Haney, para imponerse por decisión mayoritaria al inglés Maxi Hughes, en una eliminatoria por el título mundial de la FIB, que fue la estelar de una cartelera que se llevó a cabo en el FireLake Arena en Shawnee, Oklahoma.

Aunque Huges parecía que estaba dando la sorpresa de la noche, al final los laterales vieron ganador a Kambosos en dos tarjetas, con ventajas de 117-111 (muy distante de la realidad) y 115-113, mientras que un tercero vio la pelea igual 114-114.

La pelea fue fea. Kambosos no tuvo la oportunidad de lucirse y Hughes demostró que llegó a decidido a ganar, logrando un buen desempeño que no fue reconocido por los jueces. EL quinto round fue uno de los mejores de Huges, porque sometió con todo a Kambosos, provocándole un corte en la ceja derecha.

En el sexto, hubo un choque de cabezas que afectó a Huges en la ceja izquierda, y aunque Kambosos aumentó la intensidad al final del combate, no parecía estar en ruta a una victoria.

Al final de la pelea, Huges se bajó molesto del ring, no quería estar arriba porque se consideraba vencedor, pero el promotor Lou DiBella lo obligó a regresar y participar en las entrevistas post pelea.

“Ganamos la pelea por muchos rounds", dijo Kambosos. "Eso no es un descrédito para Maxi Hughes. Ganó un par de asaltos. Pero ganar un par de asaltos no significa que ganaste la pelea. Ganamos la mayoría de los episodios. Esa es la razón por la que lo elegimos. Fue una dura prueba. Muchos peleadores que vienen de derrotas no querrían tomar una prueba como él. Este fue un desafío difícil."

"Necesito ser más agresivo. Se movía mucho y no intercambiaba mucho, pero esa es la forma en que pelea. Sabíamos que iba a ser un desafío difícil, pero los estilos hacen las peleas. Tengo que ser más agresivos con estos peleadores".

“Estoy absolutamente devastado", dijo Hughes. "Nadie pensó que yo estaba en el mismo nivel de George. Esta noche vine y demostré que deberían haberme levantado la mano."



“Utilicé mi movimiento de pies. Le hice pagar cada vez que fallaba. Aterricé los golpes más limpios. No quiero sonar como un mal perdedor. Lo veré y lo evaluaré, pero ahora todos aquí saben quién es Maxi Hughes”.

Con este triunfo, Kambosos mejoró su palmarés a 21-2, con 10 nocauts, mientras que Hughes cayó a 29-4-1, con 26 nocauts.

En el principal combate de respaldo, el medallista de plata olímpico de Estados Unidos, Keyshawn Davis, dio un paso importante en la continuación de su carrera profesional al derrotar claramente al contendiente belga y excampeón europeo Francesco Patera.

En una pelea pactada en peso ligero, Keyshawn Davis (9-0, 6 nocauts) dominó al excampeón europeo Francesco Patera (28-4, 10 nocauts) en diez asaltos. Davis derribó a Patera en el octavo round con una contundente derecha al rostro, rumbo a conquistar una victoria por decisión unánime 100-89, 100-89 y 99-90 en las tres tarjetas de los jueces.