Este sábado, el primero de julio en Korakuen Hall de Tokio, hubo una función de boxeo bajo la promoción de Yokohama Hikari Boxing Gym por transmisión en vivo en línea en el programa de neo-Dynamic Glove. La pelea de estrella fue a 12 rounds por campeonato regional de Asia-Pacífico de peso supermosca avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre dos japoneses.

El monarca y #12CMB, AMB, #15 de la OMB ranqueado mundial, el zurdo puro tokiense ex tres veces campeón supermosca nipon Kenta Nakagawa (24-4-1/12KOs, de 37 años de edad y pertenece a Misako Boxing Gym de Tokio) ganó por decisión unánime e inobjetable en 12 rounds (117-111, 116-112 y 115-113) en una competición rápida a su retador ex campeón juvenil japones de peso mosca Joe Shiraishi (11-1-1/6KOs, de 26 años de edad y pertenece a Shisei Boxing Gym de Tokio), quien perdió su invicto en el boxeo profesional en su primera oportunidad por título de Japón.

Con base en su largo historial como un púgil profesional desde 2005, Kenta Nakagawa, el rey regional de Asia-Pacifico de la OMB, aprovecho su experiencia y salió exitoso en la primera defensa de su título, que conquisto en Tokio en el pasado febrero de 2023 en el mismo Korakuen Hall al derrotar por decisión unánime al japones, el visitante desde Osaka, Akio Furutani, por vacante corona.

El apodo del zurdo pegador Kenta Nakagawa es “Relampagueante Izquierdazo como trueno”, pero, la manera de boxear de Kenta Nakagawa de hoy no fue el mismo de antes y que hoy no pudo hacer gala de demostrar su verdadera facultad boxística por su problema de dolor de cintura que sufrió un mes atrás en su entrenamiento de guanteo.

Nakagawa no pudo entrenar suficientemente para esta pelea por problema de su cintura y esta noche, subió al ring con un sentimiento inquietante y nervioso. El tema de Kenta Nakagawa para este combate titular por su primera defensa era retener el título regional a toda costa por encima de todo sin dar tanta importancia del contenido de la pelea. Por eso, su acción en el ring no fue heroica sin brillo para poder defender su cetro bajo ningún motivo reduciendo los danos en el ring en aras de no ser destronado como campeón a santo de no acabarse su vida pugilística. Nakagawa no pudo lanzarse arremeter con todo. Así acota el veterano Kenta Nakagawa despues de su vigesimonovena pelea profesional.

A lo largo de los 12 rounds, aunque pudo controlar a su brioso retador que tiraba los volados por fuerza, el zurdo Nakagawa, sin agresividad positiva, tomo una estrategia de dedicarse a batallar de modo más prudente y más segura con todo cuidado sin arriesgarse a pelear a fondo por franqueza sino que optó por hacer un boxeo de contragolpear a distancia sobre las piernas conectando izquierdazos y ganchos de la mano derecha en forma efectiva y cuando fue una pelea a corta distancia, el monarca recurrió al clinch para evitar intercambio de golpes.

Durante la pelea, Nakagawa mantuvo su distancia favorita colocando sus golpes cortitos y compactos con puntería.

En el tercer round, Nakagawa sufrió hemorragia en la región de un lado de su cabeza por un cabezazo casual.

Al terminar el sexto round, según decisión de los tres jueces, Nakagawa fue superior a Shiraishi por tarjetas de 60-54, 59-55, 58-56.

En el undécimo, Shiraishi tuvo una cortadura en la región arriba de su ojo izquierdo por golpes de Nakagawa.

En los últimos rounds, Shiraishi, el desafiante más desesperado, salió a combatir con un boxeo para adelante en busca de un KO para voltear la pelea e intento apretar a Nakagawa, pero, este campeón defensor fue capaz de proseguir en lograr su boxeo efectivo de cauntear con un juego adecuado de las piernas para alejarse del peligro de ser golpeado directamente. Así, Nakagawa pudo penetrar su manera de boxear hasta el último round.

El próximo agosto, Nakagawa va a cumplir 38 años y hace comento con las palabras siguientes que “Me chares más ganas con una motivación en alto para que yo sea capaz de llegar a ser campeón del mundo que mi objetivo no es hacerme retador mundial”.