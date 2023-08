El actual clasificado mundial número uno de la división de peso pluma en UFC, el hawaiano Max Holloway, se enfrentará al actual clasificado mundial número ocho de la división de las 145 libras en UFC, el coreano Chan Sung Jung, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Singapore, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en Singapore Indoor Stadium de Singapore.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Jung, quién es conocido como 'The Korean Zombie' o 'TKZ' y tiene 36 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 17-7 con 14 finalizaciones, 6 por nocaut y 8 por sumisión. Habló de su pelea anterior y de cómo evalúa la división en la que compite, también habló de su próximo rival y lo emocionante que seguramente será su próxima pelea.

"La pelea de Volkanovski fue una gran pelea, así que perder así fue doloroso. Tuve que tomarme un descanso, volver a evaluar. Vi la pelea y si (alguna vez) vuelvo a pelear así no continuaré mi carrera... Yo personalmente creo que la división de peso pluma es la división más emocionante. Está justo en el medio, así que estoy orgulloso de mí mismo porque he estado entre los diez primeros durante mucho tiempo en esta emocionante y difícil división."

"Es un peleador (Holloway) contra el que he querido pelear toda mi carrera. Como mencionó en su entrevista hemos estado en el top ten durante muchos años (y) Max y yo somos peleadores emocionantes así que él y yo dentro del octágono no podemos ser aburridos. Max es uno de los mejores peleadores de toda la división, es un ex campeón. Conseguir una victoria sobre un peleador tan legendario sería un gran impulso para mi carrera".

"Antes de cada pelea creo que estoy en la mejor forma, pero antes de esta pelea es verdad. Estoy en la mejor forma de toda mi carrera tanto física como mentalmente".

Pelea co-estelar y presencia latina en UFC Singapore

En la cartelera UFC Singapore la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense Anthony Smith, enfrentándose a su compatriota, Ryan Spann en una pelea por la división de peso semicompleto de UFC. También estará el mexicano Fernie Garcia, quién estará intentado quitarle el invicto al nipón Rinya Nakamura, en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

Mientras que la brasilera Taila Santos, se enfrentará a la estadounidense Erin Blanchfield, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el dominicano Waldo Cortes-Acosta verá acción ante el polaco Łukasz Brzeski, en una pelea de peso completo y el peruano Rolando Bedoya estará buscando recuperarse de un debut perdedor en UF cuando enfrente al chino Kenan Song, por la división de peso welter.