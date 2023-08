El youtuber y también boxeador KSI no considera que su colega de redes sociales y también del ring, Jake Paul, esté creciendo y mejorando sus habilidades dentro de la disciplina.

KSI y Paul son rivales en redes sociales, y ahora también en el deporte.

Paul logró una decisión unánime de diez asaltos sobre el veterano de MMA Nate Diaz, a principios de este mes, siendo su primera victoria tras caer por decisión dividida en ocho asaltos ante Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en febrero pasado.

Ahora KSI se enfrentará a al prospecto semi pesado, Fury, en un combate de boxeo cruzado el 14 de octubre, y en declaraciones recientes afirmó no estar impresionada por el boxeo de Paul en su encuentro más reciente.

“Creo que ha retrocedido, no creo que lo haya hecho muy bien contra un oponente que apenas jab. Al ver la pelea, pensé: 'Nate no está golpeando en absoluto. No está tramando nada. Jake no estaba preparando nada’ solo sobrevivía a los 10 rounds. Bajo rendimiento, bajo coeficiente intelectual. Realmente no entiendo lo que Jake intentaba hacer. Creo que trató de volverse loco en el primer round, se dio cuenta de que no quería quedarse sin gasolina porque tenía nueve episodios más, y decidió ir a un ritmo lento y sobrevivir los 10 rounds, mientras golpeaba y se movía”, expresó KSI a The MMA Hour.

“No siento que Nate representara una amenaza, cuando se trata de MMA, podría derribar a alguien por lo pequeños que son los guantes, pero en el boxeo no lanza nada. Es como si estuviera abofeteando. Y la cantidad de tiros que tomó Jake fue grande, pero casi no hizo nada, por eso sentí que Jake fue capaz de ganar por unanimidad, pero obviamente Nate no golpeó”, resaltó el youtuber.

“Creo que retrocedió, su selección de tiros era pobre. Creo que hizo bien en golpear un saco de boxeo, supongo. Todo lo que Nate hacía era la vieja táctica clásica de doble defensa, tratando de cansar a su oponente, recibiendo todo el daño, tratando de parar las cosas, literalmente caminando hacia abajo, pero Nate no tiene ningún poder para poder hacer algo, y Jake no capitalizó. Apenas hubo giros con el pie izquierdo, Jake no hizo lo suficiente con el cuerpo, estaba aguantando mucho, pensé que era bastante pobre, personalmente”, concluyó KSI.