El youtuber y ahora boxeador KSI, podría dejar el boxeo profesional luego de su encuentro con Tommy Fury, invicto prospecto de peso semipesado y hermano de Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea se celebrará el próximo 14 de octubre en Manchester y muchos expertos cuestionan el potencial de KSI, por su historial profesional, incluyendo a Jake Paul, su rival también en las redes sociales.

Como la mayoría de los choques del youtuber, su pelea con Fury no está sancionada por la Junta de Control de Boxeo Británico.

"Una vez que termine a Tommy Fury, tengo todas las cartas. Sé que Paul y Fury van a estar en queriendo pelear conmigo y yo seré el que esté en lo alto de mi trono diciendo ‘nah, pelea y yo decidiré lo que quiero hacer después’”, comentó KSI.

“Paul intenta anular la pelea entre Fury y yo, diciendo que es una pelea de exhibición pese a ser completamente profesional. Es una pelea profesional, la única diferencia es que no es la Junta de Control del Boxeo Británico que gobierna el caso de que sea la PBA, es un organismo rector completamente diferente. El hecho que no esté en Boxrec no quiere decir que no exista", afirmó el youtuber.

En caso de vencer a Fury, a KSI solo le quedaría una gran pelea por disputar y sería contra Paul.

Gracias a que Fury ganó una decisión dividida sobre Paul en febrero pasado, KSI considera que una victoria sobre el invicto semipesado sería suficiente para alejarse de la pelea activa.

“Diría que 80% que me retiro después de esto. ¿He estado tratando de pelear con Jake por cuánto tiempo? Y solo hay excusas constantes y luego es una locura, con manipulación a la audiencia para hacer ver que es mi culpa, que tengo miedo de pelear con Jake, cuando estoy allí como, 'Hagámoslo, finalmente’”, explicó KSI a The MMA Hour.

"Tengo un legado en mi espalda, es por eso que lo hago. Es la pieza final del rompecabezas y él no quiere dármelo, así que estoy como, ‘déjalo, solo te gané indirectamente al vencer a Tommy’”, sentenció KSI.