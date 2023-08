El dos veces campeón mundial, el sudafricano Zolani Tete, enfrenta una suspensión de cuatro años por dopaje, con la sustancia prohibida “Estanozolol” encontrada en su muestra de orina después de una pelea en julio del 2022, ante Jason Cunningham.

La carrera del peleador de 35 años pende de un hilo, mientras pelea por la decisión y los posibles resultados sin competencia. Se desconoce el futuro boxístico de Tete, pero su carrera podría haber llegado a su fin por esta sación.

Mlandeli Tengimfene, quien maneja a Tete, confirmó que su boxeador no puede pelear en casa en Sudáfrica, luego de que Boxing SA suspendiera la licencia de Tete cuando dio positivo en la primera muestra el año pasado. Tete tendrá 38 años cuando expire su sanción en 2026.

“Cuatro años sin pelear a los 35 es mucho tiempo, así que cruzaremos ese puente cuando lleguemos”, dijo Tengimfene a Sowetan.

“El primer golpe para nosotros fue cuando se confirmó que Zolani había dado positivo por dopaje, el resto fue secundario. Al menos era algo que esperábamos, esperando lo mejor después de la audiencia. Cuatro años es obligatorio, sin embargo, nos dieron una opción: aceptar que se dopó, divulgar la fuente y nos darán tres años”.

“Era tentador, pero el hecho de que Zolani no se drogara significaba que preferíamos aceptar los cuatro años. Zolani siempre fue cauteloso; ha sido probado 10 veces antes y sabía que lo iban a hacer después de su pelea con Jason. Siempre estaré ahí para él porque no me decepcionó”.

Mientras reflexiona sobre el resto de su vida, Mdantsane aconsejaría a su cargo que regrese a la escuela. “Cuatro años después, Zolani se graduará con un título en gestión deportiva”, dijo Tengimfene.

Tete ha sido profesional desde 2006. Acumuló un récord de 23 nocauts en 30 victorias contra cuatro derrotas.

Es mejor recordado por producir el título mundial por nocaut más rápido en la historia del boxeo, derribando a Siboniso Gonya en 11 segundos para retener el cinturón de la OMB en Belfast, Irlanda del Norte, en 2017. El récord anterior fue de 17 segundos de una pelea en 1994.