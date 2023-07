La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) se complace en anunciar el lanzamiento de dos eventos largamente esperados, una competencia por equipos, la Copa Mundial de Boxeo, y un torneo de clubes, la Liga de Campeones de la IBA. La IBA dará la bienvenida a todos los atletas para que participen en las competencias, independientemente de su estatus de Federación Nacional. Esto también incluirá tanto a Oficiales Técnicos Internacionales (ITO) como a Árbitros y Jueces (R&J).

IBA sigue totalmente comprometida con la gestión del bienestar de sus atletas; no habrá restricciones para los atletas y oficiales que deseen participar en todos los eventos y torneos importantes. Por el contrario, la organización seguirá apoyando a los boxeadores en la búsqueda de sus esperanzas y sueños.

Los eventos por equipos volverán al calendario de la IBA con la Copa Global de Boxeo, la sucesora de la Copa del Mundo establecida en 1979, con la nueva edición programada para 2024. Las Federaciones Nacionales se dividirán en ligas respectivas con aquellas que lideren la carga tanto con clasificados como con potencial. Estará en juego un importante premio en metálico, así como el prestigioso trofeo. La similitud con la iteración anterior de la Serie Mundial de Boxeo (WSB) se verá durante esta revitalización del modelo de eventos por equipos de la IBA.

Los clubes de boxeo de los 5 continentes podrán participar en la nueva competencia basada en la liga, y la Liga de Campeones de la IBA está programada para comenzar en 2024 y constará de 32 equipos. La competencia se lanza para apoyar a los clubes más prestigiosos, el desarrollo y el lugar de nacimiento de muchos campeones.

Al finalizar el formato, el registro de la base de datos de la IBA para los clubes se abrirá en breve para registrar la participación, antes de eso, los clubes pueden comunicarse con [email protected] para registrar su interés. El evento está diseñado para dar más oportunidades a los boxeadores de élite y desarrollar el deporte a nivel de club, donde nacen y se crían las estrellas. La Liga de Campeones tendrá una duración de 10 meses con una final programada para noviembre de 2024. Los boxeadores participantes estarán obligados a tener un número determinado de combates para poder participar en el evento; esto incluye participantes masculinos y femeninos.

Con estas emocionantes competiciones en el horizonte, vale la pena mencionar que la IBA no dejará a sus Federaciones Nacionales sin fondos para apoyar su proceso de formación en preparación para estos eventos. Desde 2021, cuando la IBA lanzó el Programa de apoyo financiero (FSP), ha estado ayudando con éxito a las naciones a implementar sus proyectos de boxeo, lo que a su vez ha contribuido a que aquellos atletas que han tenido éxito en ganar tanto medallas de campeonato mundial como premios en efectivo se adapten.

El presidente de la IBA, Umar Kremlev, destacó la importancia del apoyo brindado a los atletas por parte del organismo rector del deporte.

“Agradezco cada esfuerzo de nuestros atletas y entrenadores, este es un impulso invaluable para el desarrollo de nuestro deporte. Dar todo su tiempo y compromiso extendido con el boxeo merece no solo un gran respeto sino también una recompensa, y ahora lo tienen a través de IBA. Al desarrollar estas oportunidades a través de nuestras competencias, como la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Boxeo, brindamos más y más perspectivas a nuestros atletas con más posibilidades de progresar y mantener a sus familias. Este es un enfoque significativo y aceptable para mí como presidente de la IBA”, afirmó Kremlev.

“La IBA está bien encaminada para ofrecer más eventos de alta calidad y apoyar a los boxeadores que desean actuar en el escenario mundial de nuestro deporte. Abogamos por una oportunidad justa para todos y esperamos dar la bienvenida a nuestros atletas para que tengan esa oportunidad de luchar para competir. Dentro de la IBA, no hay lugar para prejuicios políticos y restricciones basadas en la nacionalidad y el estado de la Federación Nacional. De esta manera, continuamos nuestro trabajo para luchar por el éxito tanto del equipo como individual en la búsqueda de la excelencia. Los boxeadores merecen esa oportunidad, y brindamos esa plataforma de la mejor manera posible”, comentó el Secretario General Interino y CEO de la IBA, Chris Roberts OBE.

Además, como la organización anunció su apertura para dar la bienvenida a bordo a todos los boxeadores, la IBA comprende su responsabilidad hacia los boxeadores que lo necesitan. La IBA reitera que la organización no está aquí para ganar dinero con los boxeadores, sino para invertir en sus atletas, entrenadores y Federaciones Nacionales y, a través de ellos, en ese ambiente de club tan necesario.

La boxeadora holandesa Megan de Cler es una de las atletas beneficiadas por el Programa de Apoyo Financiero de la IBA. Participó en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi como atleta independiente y ganó su pelea debut en la Noche de Campeones de la IBA el 15 de julio.

“Desde el momento en que la Federación Holandesa de Boxeo me excluyó por mi participación en el Campeonato Mundial en India, la IBA me tomó bajo sus alas. Para esto estoy extremadamente agradecido a la IBA. He adquirido mucha experiencia boxeando en un escenario mundial. Me di cuenta de que todo se trataba de los atletas y el boxeo, y me sentí muy cómodo en el escenario. La IBA me apoyó tanto durante como después de mi participación”, dijo de Cler.

“Sin la IBA y la FSP no me sería posible realizar mis sueños. La IBA está a la altura de los compromisos que ha hecho conmigo, y confío plenamente en ellos. Sé que la IBA es una organización profesional con un personal comprometido que se preocupa profundamente por todos los boxeadores y entrenadores. IBA es The Home of Boxing, y estoy orgulloso de ser parte de esta familia de boxeadores. Confío en mi futuro con la IBA”, concluyó el boxeador.