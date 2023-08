La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ha asegurado su presupuesto para el próximo ciclo de 4 años que le permite a la organización no tener barreras para implementar todos los ambiciosos proyectos planificados. Esto incluye la cartera de eventos de IBA, el fondo de premios en metálico, el Programa de apoyo financiero (FSP) y varias iniciativas de desarrollo.

La IBA continúa siendo el hogar del boxeo para cinco confederaciones, con casi 200 federaciones nacionales y miles de boxeadores, entrenadores y funcionarios de todo el mundo. La organización no impide que nadie participe en los Juegos Olímpicos o eventos de calificación olímpica y da la bienvenida a todos los boxeadores y oficiales a los eventos de la IBA, independientemente de su estado de Federación Nacional.

Dicho esto, algunas Federaciones Nacionales quedan en el limbo y no tienen idea de su futuro luego de dejar la IBA para unirse a un organismo de boxeo “rival” que ha sido concebido para oponerse a la IBA en el gobierno del boxeo a nivel internacional.







Esta entidad basada en papel confunde a las Federaciones Nacionales que simplemente son engañadas por un grupo de personas que afirman ser una organización a gran escala e implican que tienen reconocimiento oficial como Federación Internacional; esto es simplemente una informalidad que simplemente no es la verdad.

En realidad, para convertirse en una Federación Internacional reconocida, una entidad debe someterse a un proceso riguroso con muchas partes y partes interesadas internacionales involucradas, lo que toma al menos varios años y puede demorar hasta 5 años si existen problemas de rivalidad entre la federación internacional reconocida por SportAccord y la organización solicitante, en este caso, World Boxing.

Hay varios criterios más para ser reconocido oficialmente por SportAccord (organización paraguas para todas las Federaciones Internacionales), y entre ellos se encuentra un acuerdo con WADA, que requiere 3 años de existencia y al menos 3 competencias internacionales celebradas en 3 años con los mejores atletas internacionales. Luego se cumple, una entidad necesitaría hasta 2 años para ser miembro de SportAccord/AIMS, un paso necesario para continuar. Esto puede requerir una apelación ante el TAS ya que existe un conflicto de intereses con la IBA. Luego, finalmente, el proceso de reconocimiento olímpico que puede llevar de 2 a 4 años.

Por lo tanto, el COI no puede simplemente reconocer una nueva federación si hay otra federación que gobierna el mismo deporte aunque no tenga estatus olímpico, y el COI esperará a que los organismos se pongan de acuerdo entre ellos y si esto no sucede, finalmente ser decidida por los tribunales.

Dicho esto, la IBA siempre permanecerá como el organismo rector del boxeo reconocido internacionalmente en todo el mundo. Nos mantendremos fuertes por nuestra gente y defenderemos nuestra historia de 77 años de logros positivos que han culminado a lo largo de los años. Cabe señalar que IBA ha ido más allá en la protección de la integridad organizacional, que incluye la de todos sus miembros. Actualmente estamos impugnando la decisión del COI que ahora se encuentra en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). Haremos esto para proteger a nuestros miembros a toda costa.

Si bien World Boxing enfatiza constantemente la importancia de la transparencia, se olvida de abordar el intrincado y largo proceso requerido para el reconocimiento olímpico. En cambio, parecen más interesados en crear campañas basadas en especulaciones sobre las aspiraciones olímpicas de varias partes interesadas. En particular, con el caso en curso entre la IBA y el COI, es prematuro permitir tales especulaciones hasta que se llegue a una decisión oficial.

La IBA se rige por el principio de que las palabras no tienen fundamento hasta que se entregan. Ese es el motivo para cuestionar las palabras de la otra parte, que, hasta el momento, no ha entregado nada. Mientras que la IBA, a pesar de todas las circunstancias, continúa ofreciendo eventos de alta calidad en todos los continentes, proporcionando a los atletas premios en metálico y cuidando de las FN a través del Programa de Apoyo Financiero de la IBA.