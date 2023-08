La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) considera que la recomendación de la Junta Ejecutiva (EB) del COI de retirar el reconocimiento de la IBA es verdaderamente abominable y puramente política, ya que todos los esfuerzos emprendidos por la IBA, con su liderazgo elegido democráticamente constituyendo el boxeo internacional durante los últimos dos años fueron ignorados en gran medida y no tomados en consideración por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La recomendación del Comité Ejecutivo del COI no refleja la realidad de la situación en la que se han implementado avances extraordinarios en las reformas y estándares de buena gobernanza reconocidos internacionalmente bajo la guía y supervisión del Grupo de Reforma de la Gobernanza del profesor Dr. Ulrich Haas y respaldados por una investigación exhaustiva del pasado realizado por el equipo del profesor Richard McLaren. Estos pasos positivos para la organización han sido elogiados por boxeadores y partes interesadas en el corazón del deporte en todo el mundo.

La IBA, como sede del boxeo, se reserva el derecho de tomar medidas de represalia, ya que la organización en su estado actual nunca reconocerá la afirmación de que la IBA no cumple con los estándares de buen gobierno o que la IBA no merece su lugar en el movimiento olímpico. Además, la IBA niega enérgicamente todas las acusaciones de que ha puesto en peligro la reputación del movimiento olímpico, pero ha respetado las recomendaciones del COI y las ha seguido.

El presidente de la IBA, Umar Kremlev, dijo: “Desde una organización de mala reputación llamada AIBA gobernada por alguien del escalón superior del COI, nos comprometimos y ejecutamos un cambio en la cultura tóxica y corrupta que se permitió enconarse bajo el COI durante demasiado tiempo”.

“Hemos hecho que la Asociación Internacional de Boxeo sea nueva, transparente, limpia y nuestros éxitos fueron reconocidos públicamente por expertos internacionales independientes y solo hay una organización que no tiene interés en reconocer nuestro tremendo progreso. Durante cuatro años, la IBA no ha tenido una sola oportunidad de presentar sus logros en una reunión en persona con el COI, en lugar de intercambiar cartas y correos electrónicos. Aceptamos el proceso y las reglas, pero al final no fuimos evaluados de manera justa. Ahora, no nos queda más remedio que exigir una evaluación justa de un tribunal competente”.

“Este es un momento decisivo no solo para la IBA sino para todas las Federaciones Internacionales (FI), ya que lo que está ocurriendo ahora es una prueba de fuego para medir el nivel de apatía dentro de las IF y el movimiento olímpico. Las FI fuertes, autónomas y financieramente independientes deben estar muy conscientes y preocupadas, ya que son testigos de la herramienta política y estratégica comprobada de los golpes orquestados por el bien del cambio de régimen, dejando solo un ganador, la organización que busca el poder absoluto y muchos perdedores que consisten principalmente los deportistas. Hoy esto le sucede a IBA y se convierte en un precedente para otros, por lo que todos deberían preocuparse por el poder desenfrenado del organismo que no tiene límites”.

El secretario general y director ejecutivo de la IBA, George Yerolimpos, agregó: “La IBA ha hecho el trabajo necesario para recuperar su reconocimiento, y hemos solicitado continuamente la oportunidad de reunirnos y discutir los asuntos en vano. Una invitación para reunirse con el Comité Adhoc de Comunicación de la IBA, compuesto por representantes de todos los continentes, incluidos los cinco presidentes de las confederaciones de la IBA, para permitir una representación equilibrada, fue rechazada por razones que solo pueden interpretarse como obstrucciones en la oportunidad de un diálogo abierto entre nuestras dos organizaciones”.

“La IBA debe ser elogiada por sus repetidos intentos de trabajar con el COI para encontrar una solución en nuestra lucha para supervisar el boxeo olímpico junto con nuestros Campeonatos Mundiales de Boxeo y otras competiciones de clase mundial de la IBA y continuaremos explorando opciones con el COI en un espíritu de diálogo abierto.'

“La IBA sigue siendo el hogar del boxeo y ahora avanzamos como una organización dedicada a la salud del bosque, no solo un árbol, que solo representa la participación de 248 boxeadores cada cuatro años”, continuó Yerolimpos.

Además, el COI debe cumplir con la Carta Olímpica al decidir retirar el reconocimiento de la IBA. En abril de este año, la IBA solicitó al COI especificar qué regla, artículo y/o párrafo de la Carta Olímpica, el Código Mundial Antidopaje, el Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones, cualquier otra decisión o regulación aplicable emitido por el COI ha sido violado por la IBA sin respuesta del COI. Además de eso, el COI no nombró ninguna norma de la ley antes mencionada como base legal para retirar el pleno reconocimiento de la IBA.

La IBA informará a sus miembros sobre los próximos pasos a su debido tiempo.