El estadounidense Mike Perry, quién es conocido como 'Platinum' y tiene 31 años de edad, ha firmado un nuevo contrato con la promotora de boxeo sin guantes, BKFC, tras el éxito que ha tenido.

Así lo dijo el presidente y fundador de BKFC, el estadounidense David Feldman:

"Estoy absolutamente emocionado de hacer el anuncio hoy de que 'Platinum' Mike Perry vuelve a firmar con BKFC. Su presencia en nuestra promoción ha galvanizado verdaderamente a la empresa"

"Durante los dos últimos meses, los aficionados y los medios de comunicación se han puesto en contacto conmigo todos los días para preguntarme cuándo sería su próximo combate. Con el anuncio de hoy, podemos ultimar los planes para su esperado regreso al cuadrilátero".

A Mike Perry también le interesa el boxeo tradicional

Por su parte, Perry declaró recientemente al portal web MMA Junkie Radio que le interesaba el boxeo tradicional. Además, mencionó su deseo de pelear con Tommy Fury o KSI pero también con boxeadores profesionales más veteranos como Jermell Charlo o Dmitry Bivol.

"Sé que puedo boxear. Sé boxear. Sé boxear tan bien que podrías pegarme y no importaría, te daría un cabezazo en las manos y luego te daría un puñetazo en la cara que te rompería los dientes. No puedo mentir: ahí es donde estoy. Me encanta boxear, y no importa el deporte, voy a boxear contigo".

Perry es un veterano de artes marciales mixtas, donde dejó un registro de 14-8 con 11 finalizaciones, todas por nocaut. En UFC dejó registro de 7-8 con 4 finalizaciones, todas por nocaut y en BKFC está invicto en 3 peleas con 1 nocaut.