Analisis

Larena comenta Adames vs. Williams, Martinez vs. Bornea y el Lubin vs. Arias

El dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames defendió por primera vez su título interino mediano del CMB al noquear al estadounidense Julian “J Rock” Williams en Mineápolis Ginjiro Shigeoka contra Daniel Valladares el 11 de agosto en Osaka

Jared Anderson 243.4 y Charles Martin 250.5 en Toledo