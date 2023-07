Analisis

Larena comenta Ennis vs Villa, Taylor vs Gomez y Esparza vs Alaniz

Jaron “Boots” Ennis retuvo por primera vez su título interino welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al noquear al venezolano Roimán Villa en Atlantic City, Nueva Jersey. Dos Santos vs Werdum en choque peso pesado el 8 de septiembre

Marlon La Furia Aguas firma con All Star Boxing