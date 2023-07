El peso ligero estadounidense Frank "The Ghost" Martin, mantuvo su invicto al derrotar por decisión unánime al armenio Artem Harutyunyan, en el combate estelar de una cartelera que Premier Boxing Champions organizó en The Cosmopolitan of Las Vegas, en el Chelsea Ballroom, de Las Vegas, Nevada.

La pelea fue eliminatoria de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las puntuaciones fueron 114-113, 115-112 y 115-112 a favor de Martin.

Fotos de Showtime.