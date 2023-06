El campeón sudamericano welter, el bonaerense Leandro “Huracán” Fonseca, destruyó al ex monarca latino rosarino Cristian “Escopeta” Reggiardo, por nocaut técnico en el noveno asalto, y así defendió por segunda ocasión su corona, en uno de los combates estelares de la velada desarrollada el sábado por la noche en Buenos Aires, Argentina.

En otro combate estelar de la noche, el campeón latino superpluma, el estilista marplatense Matías “El Distinto” Leiva, igualó con el bonaerense Nicolás Paz, por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos, y así defendió por cuarta ocasión su corona, en la tercera edición del duelo personal, tras dos cerradas victorias del campeón.

Además, en el restante choque titular, la campeona sudamericana mosca, la ex monarca nacional y ex retadora mundialista bonaerense Ayelén “Piru” Granadino, dominó a la múltiple desafiante argentina, sudamericana y mundial bonaerense Débora “Polvorita” Gómez, por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona -en su segundo reinado-, en su tercer enfrentamiento, tras la igualdad inicial y el triunfo de la campeona en el segundo.

Con un boxeo sólido, agresivo y constante, Fonseca (ahora 17-1-1, 9 KOs), actual Nº 2 del ranking argentino welter, apabulló a golpes a Reggiardo (9-5, 5 KOs), N° 11 del mismo escalafón y ex campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a quien sometió a un permanente martirio desde la campana inicial, hasta que la esquina rosarina arrojó la toalla al iniciar el noveno capítulo.

Amparado en su mentalidad ofensiva y su característico ritmo, el campeón (66,600 kg.) impuso condiciones en todo momento. Tomó el centro del ring y descargó profundas y contundentes combinaciones al rostro y cuerpo de un retador (65,800 kg.) que era desbordado y no reaccionaba. Desde la larga, media y corta distancia, “Huracán” hizo honor a su mote.

Imprimió un notable desgaste y trabajó al rostro conectando potentes jabs, rectos, cruzados, boleados y ascendentes, y al cuerpo con punzantes ganchos. Obligado al repliegue permanente en las cuerdas, “Escopeta” buscó con esporádicos arrestos, que eran rápidamente neutralizados o bien asimilados por el bonaerense. En todo momento, la marcada diferencia en proporción de impactos -a veces hasta ocho a uno-, hacía mella en el rosarino. Con el paso de los rounds, el sometimiento era aún mayor. Fresco y sin mermar potencia, Fonseca mantuvo su castigo con solvencia. Por eso, tras el inicio del noveno round, la esquina visitante arrojó la toalla, obligando al árbitro Antonio Zaragoza a decretar el final.

Con 28 años, Fonseca por qué es una de las máximas estrellas del pugilismo nacional. Tras ceder su invicto en la memorable batalla ante José Rosa en un cerrado fallo, sigue luciendo. Ahora, defendió por segunda vez el cetro sudamericano que conquistó el 14 de enero al liquidar a Santiago Sánchez por nocaut técnico en el quinto asalto, y que retuvo el 8 de abril sobre Nicolás Andino por nocaut técnico en el noveno. En tanto Reggiardo, un año menor, quien en octubre último noqueara a Cristian Ayala y lo destronara del título latino welter OMB, venía de cederlo el 20 de enero ante Joel Mafauad en el séptimo round.

LEIVA Y PAZ IGUALARON POR TÍTULO SUDAMERICANO

En otro combate estelar de la noche, el campeón latino superpluma, el estilista marplatense Matías “El Distinto” Leiva (58,900 kg. y 11-3-2, 1 KO), igualó con el bonaerense Nicolás Paz (58,200 kg. y 8-8-3, 3 KOs), por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos, y así defendió por cuarta ocasión su corona, en la tercera edición del duelo personas, tras dos cerradas victorias del campeón.

Las tarjetas de los jueces fueron: Edgardo Codutti 96-94 para Paz, Hugo Vainesman 96-94 para Leiva, y Jorge Basile 95-95.

En un enfrentamiento vibrante y equilibrado, Leiva, actual N° 1 del ranking argentino superpluma y ex monarca fedebol ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aportó la fineza de sus movimientos mientras que Paz la profundidad de sus envíos, para alternarse continuamente el control. Con velocidad, se cruzaron permanentemente en la corta y media distancia. El campeón repitió sus combinaciones de jab y cross zurdo al mentón, que sumaban pero no lastimaban. Enfrente, el retador se plantó y respondió con su izquierda y derecha cruzada firme a la mandíbula.

Con intensidad y cambio de ritmo, Paz se estableció con mayor firmeza en el segmento medio de la pelea. Eludió los envíos del marplatense que avanzó con mentón descubierto y se lo hizo pagar con su certero uppercut diestro. Sin embargo, de tanto buscar sobre el final “El Distinto” acumuló ráfagas a la zona alta, para culminar un encuentro tan vibrante como parejo, en la tercera edición del duelo personal -segunda por el título-, que invita a una cuarta.

A los 28 años, Leiva, que venciera a Paz en 2018 cuando ambos iniciaban sus carreras, retuvo por cuarta vez el cetro que conquistó el 4 de marzo de 2022 al imponerse sobre Paz en fallo mayoritario, y que retuvo venciendo a Nicolás De León, Facundo Arce y Matías Montesino, en fallo unánime, el pasado 11 de febrero. En tanto Paz, de 26 años y múltiple retador, llegaba del 15 de octubre caer con Carlos Alanís por la misma vía por corona latina.

GRANADINO DOMINÒ A GÓMEZ

En el restante choque titular, la campeona sudamericana mosca, la ex monarca nacional y ex retadora mundialista bonaerense Ayelén “Piru” Granadino (50,800 kg. y 9-1-4), dominó a la múltiple desafiante argentina, sudamericana y mundial bonaerense Débora “Polvorita” Gómez (50,600 kg. y 8-10-2, 1 KO), por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona -en su segundo reinado-, en el tercer duelo de su historial personal.

Las tarjetas de los jueces fueron: Jorge Basile 97-93, Hugo Vainesman 98-92, y Héctor Miguel 96-94, todas para Granadino, en el tercer choque personal -todos por este mismo cinturón- luego de que el 23 de octubre de 2021 igualaran en fallo dividido, y el 22 de diciembre siguiente Granadino se impusiera en decisión unánime en este mismo escenario.

Con su mayor línea técnica y precisión de sus envíos, Granadino, actual N° 1 del ranking argentino mosca, ex retadora mundialista mosca OMB y ex monarca nacional minimosca, sacó siempre ventajas con su mayor alcance y profundidad. Sus boleados y cruzados de cada puño se estrellaban de cada lado del rostro de la retadora. Por más que Gómez, N° 5 del mismo escalafón, desafiante nacional, sudamericana y mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le aportó rispidez al encuentro, careció de claridad para complicar a la campeona. Por momentos, su enjundia, amarres e infracciones con la cabeza deslucieron el duelo. No obstante, “Piru” tomó siempre la iniciativa y mantuvo el dominio desde la media distancia distribuyendo el golpeo con cruzados y rectos a la cabeza descubierta de la retadora, e incluso castigando en retroceso, previo a la campana definitiva.

A los 25 años, Granadino, cuya única derrota fue a manos de Anahí López por título mundial, defendió por primera vez el cetro que reconquistó el pasado 11 de marzo al dominar a Aixa Adema en fallo unánime, en su regreso tras su alejamiento por maternidad.