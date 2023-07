Las posibilidades de Uruguay de coronar a su primer boxeador mundial masculino sufrieron un serio revés cuando Amílcar Vidal Jr sucumbió a una devastadora derrota por nocaut en el 4º asalto contra Elías García el pasado mes de marzo.

Su compatriota y manager Sampson Lewkowicz declaró en nuestra charla que "su mayor sueño en el boxeo era traer a su Uruguay natal su primer campeón mundial masculino".

Sin embargo, el experimentado promotor y manager fue claro sobre las dos rutas que se presentan tras el próximo evento estelar en Montevideo, Uruguay en vivo por ProBox TV este sábado por la noche.

"Esta es una gran pelea para Amilcar, necesita ganar para volver a América", dijo Lewkowicz. "Tiene mucha presión sobre él antes de la pelea para convertirse en el primer campeón del mundo de su país. La presión es aún mayor ahora, si pierde esta pelea dejaremos de trabajar juntos. Si gana, volveremos a Estados Unidos y continuaremos por el camino en el que estábamos antes de la derrota de García.

"Ha sido un periodo difícil para él. Su padre falleció y parecía que tenía problemas en el gimnasio. No me malinterpreten, es un atleta de vida limpia, no bebe ni se droga. Es difícil de explicar, pero la muerte de su padre pareció quitarle algo. Espero que vuelva y se luzca en su país".

Vidal Jr, se enfrenta al venezolano Dominicio Rondón (17-5, 11 KOs), una pelea que se espera que gane y que podría suponer más presión para el boxeador local.

"Esta es su pelea de regreso. Tiene que ganar y quedar bien. Habrá una multitud, debería ser una gran noche en ProBox TV. Siempre ha sido mi mayor sueño traer a mi país un campeón del mundo", agregó