En una pelea que podría sacudir la división, los mejores guerreros de peso welter del sur de California se compararán entre sí mientras persiguen sus sueños de convertirse en campeones mundiales.

El campeón de peso welter de la NABO y número 1 del ranking OMB, Alexis “Lex” Rocha (23-1, 15 nocauts) de Santa Ana, asumirá su desafío más peligroso hasta el momento contra el invicto y número 4 del ranking OMB, Giovani “Gallo de Oro” Santillán (31-0, 16 nocauts) de San Diego, en una defensa del título programada a 12 asaltos.

Presentada en asociación de Golden Boy Promotions con Top Rank, la pelea se llevará a cabo en el famoso Kia Forum de Inglewood, California, y se transmitirá por DAZN.

Alexis Rocha ha escalado constantemente a la cima de la clasificación con una serie de momentos destacados de nocauts mortales y enfrentamientos cara a cara. Desde que ganó el título de peso welter de la NABO en julio de 2022, el zurdo ha defendido con éxito su título tres veces y es uno de los contendientes mundiales más activos. Su actuación anterior en el evento principal contra Anthony Young el 27 de mayo demostró su uso quirúrgico de bombas de poder para derribar a su resistente oponente.

“Octubre es un gran mes en mi carrera. Este es el tipo de enfrentamiento para el que me he preparado”, dijo Alexis Rocha. “Conozco bien a mi oponente y a todo su equipo. Los respeto a todos y sé que tendré que dar lo mejor de mí cuando llegue la noche de la pelea. Pero eso es lo que me exijo a mí mismo en cada pelea y eso es lo que sucederá el 21 de octubre. Estaré en mi mejor nivel, y mi mejor nivel será en un nivel diferente. Sé que Giovani pidió esta pelea, pero como siempre dice mi entrenador, ten cuidado con lo que deseas”.

El invicto Giovani Santillán está hambriento de una gran oportunidad para demostrar que está listo para tener la oportunidad de conseguir un título mundial después de más de una década en este deporte.

Con un historial impecable, Santillán ha demostrado que tiene el arsenal y el tanque de gasolina para adentrarse en aguas profundas con los enemigos más duros del boxeo. El zurdo también reclamó anteriormente la propiedad del título de peso welter de la NABO y lo defendió con éxito dos veces en su carrera en el boxeo. Fue visto por última vez en julio en un enfrentamiento competitivo contra el ecuatoriano Erick Bone que llegó hasta el final.

“He estado esperando mucho tiempo por una oportunidad contra un peleador del calibre de Rocha. Derrotar a Rocha me coloca en la lista de títulos mundiales y en posición para peleas aún más importantes, pero estoy concentrado en la tarea que tengo entre manos”, dijo Giovani Santillán. “Quería esta pelea, así que tan pronto como Top Rank y mi manager me dijeron que esta pelea estaba sucediendo, me emocioné. Este es mi momento y voy a aprovechar al máximo esta oportunidad”.

“La confianza y la dedicación de Alexis se pueden ver en el hecho de que pelea con más frecuencia que cualquier contendiente en el deporte y se enfrenta a todos los participantes, incluidos aquellos con récords invictos", dijo el presidente y director ejecutivo de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya.

“Si bien Lex merece plenamente una oportunidad por el título, también conoce el valor de mantenerse activo, como lo demuestra su gran mejora en los últimos años. Espero otra actuación destacada del orgullo de Santa Ana y un paso más en la división de peso welter”, añadió.

"Esta será una batalla tremenda entre dos de los guerreros de peso welter del sur de California", dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “No tengo ninguna duda de que Giovani estará a la altura de las circunstancias. También le doy crédito a Alexis Rocha por aceptar este desafío. Está al borde de una oportunidad por el título mundial y arriesga mucho al enfrentarse a Giovani. No puedo esperar hasta el 21 de octubre”.