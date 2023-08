Logan Paul y Dillon Danis se subirán al ring como parte del evento principal doble considerado una cartelera extra especial de la Serie X en Manchester, en vivo y exclusivo en DAZN, que tendrá como protagonistas a Tommy Fury y KSI el próximo sábado 14 de octubre en el AO Arena.

Paul, peleó por última vez en una exhibición frente a Floyd Mayweather en 2021, destacó de manera impresionante en la WWE. Ahora volverá al cuadrilátero para desafiar a Danis en The Prime Card en Manchester.

“Casi dos años después de pelear contra el más grande de todos, estoy muy emocionado de regresar al boxeo el 14 de octubre. Manchester, espero que estés listo para una noche que nunca olvidarás, porque The Prime Card se está entregando a lo grande, con KSI y yo en ambos lados de un evento principal doble. Este octubre le recordaré a todos que también puedo llevarlo al boxeo", comentó Paul.

"No podría importarme menos lo que Logan Paul haya hecho en la WWE, porque cuando está en el ring de boxeo, está en un mundo completamente diferente. Es un mundo de dolor, un mundo donde él no "Tengo el control y es mi mundo, no el de él. El 14 de octubre, en Manchester, Logan Paul está siendo golpeado", comentó Danis por su parte.

Mams Taylor, copresidente de Misfits Boxing, también se refirió al evento: “Después de anunciar que KSI asumiría el desafío más difícil al enfrentarse a Tommy Fury, les dije que miraran este espacio, y ahora Prime Card les trae un evento principal doble nunca antes visto. Tener a KSI contra Fury y a Logan Paul contra Dillon Danis en la misma cartelera es realmente increíble”.

“Estamos encantados de que KSI y Logan Paul peleen nuevamente en la misma cartelera, cuatro años después de su histórica pelea en vivo en DAZN”, sostuvo también Joe Markowski, director ejecutivo de DAZN North America.