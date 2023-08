El boxeador venezolano, Lorenzo Parra, quien protagonizó uno de los duelos de mayor intensidad del pasado viernes, 18 de agosto, ganando en un round extra al estadounidense, Javon Cambell por decisión mayoritaria (85-86 / 86 - 85 / 86- 85)

Parra (23-1-0) de 28 años de edad, comentó en exclusiva para NotiFight, todos los aspectos que vivió antes, durante, después de su primer pleito en los Estados Unidos.

El nacido en Machiques, estado Zulia, Venezuela, expresó haberse sentido cómodo, a pesar de no haber disputado un duelo en poco más de un año. Desde el 2021 solo había subido al ensogado en dos ocasiones.

¨Fue algo extraño por el rato sin pelear, pero le agradezco a toda la gente que me apoyó y que me envió su mensaje, porque me sirvió como impulso para buscar la victoria en esta pelea. A pesar del tiempo sin pelear, no sé si se notó, pero yo no lo sentí, parecía un boxeador activo y aguerrido ̈ añadió Parra.

Campamento de preparación

El venezolano comentó que le informaron del combate con solo un mes de anticipación. Por lo que denominó a su campamento de preparación como fundamental, tanto física, mental y espiritualmente. Además, de seguir en todo momento la estrategia de su esquina.

¨Creo que todo sucedió en el gimnasio, me preparé bien para esta pelea. Salí a buscar el combate desde el primer asalto, seguí las instrucciones que me dio mi entrenador, trabajar la zona media, contragolpear y no tenerle miedo a recibir. Siempre busqué la pelea hacia adelante¨ asevero.

Sin embargo, expresó haberse sentido preocupado en el momento, tras el asalto extra que tuvo que disputar, debido a que el plan de pelea estaba planificado para ochos asaltos, también se veía como vencedor antes de disputar el ¨overtime¨.

¨Yo siempre pensé en seguir luchando, para que los jueces dijeran: el chamo le está echando ganas, no hay que quitarle la pelea. Sinceramente pensé que me la iban a quitar, pero intentaba quitarle poder a los pensamientos negativos y Dios me terminó dando el triunfo ̈ señaló el sudamericano.