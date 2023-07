El ex campeón interino de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Tony Ferguson, se enfrentará al también legendario de la división de las 155 libras en UFC, su compatriota Bobby Green, la pelea será en la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Tony Ferguson a UFC 291?

Ferguson, quién es conocido como 'El Cucuy' y tiene 39 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser sometido por Nate Diaz, noqueado por Michael Chandler y Justin Gaethje, además de haber tenido decisiones unánimes desfavorables contra Charles Oliveira y Beneil Dariush, por lo que intentará cortar una racha de cinco derrotas consecutivas, cuando supo tener una racha de 12 victorias consecutivas en UFC. Se presenta a la pelea con un registro de 25-8 con 20 finalizaciones, 12 por nocaut y 8 por sumisión.

En su larga carrera 12 años y 21 peleas en UFC, ha ganado once bonos por desempeño, cuando aún existían los bonos por Knockout of the Night y Submission of the Night, los ganó una vez cada uno y gracias a sus victorias sobre Ramsey Nijem y Mike Rio, respectivamente. Aedmás, ha ganado sesis veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Edson Barboza, Lando Vannata, Rafael dos Anjos, Anthony Pettis, Donald Cerrone y Justin Gaethje. También ha ganado tres veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Edson Barboza, Josh Thomson y Gleison Tibau.

¿Cómo llega Bobby Green a UFC 291?

Green, quién es conocido como 'King' y tiene 36 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser noqueado por Islam Makhachev y Drew Dober, para luego tener una pelea sin resultado contra Jared Gordon por un golpe accidental de cabezas. Ha tenido una carrera irregular en UFC, ganado sus primeras cuatro peleas pero luego alternando rachas de victorias y derrotas. Se presenta a la pelea con un registro de 29-14 con 18 finalizaciones, 10 por nocaut y 8 por sumisión.

En su larga carrera de poco más de 10 años y 21 peleas en UFC, ha ganado seis bonos por desempeño, cuando aún existía el Submission of the Night lo ganó una vez en su victoria sobre Jacob Volkmann. Ha ganado una vez el Performance of the Night, gracias a su contundente victoria sobre Al Iaquinta y ha gando cuatro veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Lando Vannata (dos veces), Rafael Fiziev y Drew Dober.

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Mientras que la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.