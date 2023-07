La cartelera “One Last Time” de Thompson Boxing, programada para este viernes 21 de julio, estará encabezada por el favorito de los fanáticos locales, el propio Louis López (13-2-1, 4 nocauts) de Corona, California, cuando se enfrente a Benjamín Lamptey (13-11-9, 2 nocauts) en una pelea programada de peso welter de 8 asaltos.

Este será el último espectáculo de Thompson Boxing después de 23 años de promocionar espectáculos en el sur de California.

“One Last Time" se llevará a cabo en el Doubletree Hotel en Ontario, CA el viernes 21 de julio de 2023. Las puertas se abrirán a las 6:45 p. m. (hora del Pacífico) y la primera pelea comenzará a las 8:00 p. m. (hora del Pacífico).

Los fanáticos de las peleas podrán ver todas las peleas, pesajes y contenido detrás de escena de Thompson Boxing, a través de su nueva aplicación móvil descargable en Apple y Google.

George Acosta (15-1, 2 KOs) se enfrentará a Edy Valencia Mercado (20-11-6, 7 KOs) en un coestelar de peso súper pluma de 8 asaltos.

Esto es lo que López dijo sobre el campamento de entrenamiento reciente, su enfrentamiento con Lamptey, pelear por última vez en una cartelera de Thompson y más.

Sobre su reciente campo de entrenamiento:

“Acabo de terminar un gran campo de entrenamiento y me siento bien preparado para llegar hasta el final si la pelea se adentra en aguas profundas. He estado trabajando en algunos cambios menores a mi juego que creo que marcarán la diferencia en mi desempeño. Me concentraré en pelear desde la distancia en esta pelea”.

Sobre su enfrentamiento con Benjamin Lamptey:

“Lamptey ha estado en el ring con algunos buenos peleadores, así que no lo estoy tomando a la ligera. Todas sus derrotas han sido contra peleadores invictos. Sé que va a usar toda su experiencia para dificultar esta pelea. Confío en que podré superarlo y obtener la victoria”.

Sobre lo que una victoria hará por su carrera:

“Quiero volver a la columna de victorias y comenzar otra racha ganadora. He aprendido mucho desde mi última pelea, donde me quedé corto. Sé que una victoria aquí me pondrá de nuevo en camino para conseguir una gran pelea”.

Sobre pelear en el evento principal en el show final de Thompson:

“Va a ser un día muy emotivo para todos los que pelean en la cartelera, incluido yo. La familia Thompson Boxing ha estado cerca de todos los que hemos estado peleando en sus programas. Quiero agradecer a todos en Thompson Boxing por darme la oportunidad de seguir mis sueños. Tendré mucha familia y amigos presentes y dejaré todo en el ring”.