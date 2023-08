El actual clasificado mundial número diez de la división de las 170 libras en UFC, el brasilero de nacionalidad chilena Vicente Luque, se enfrentará al actual clasificado mundial número nueve de la división de las 155 libras en UFC, el también brasilero Rafael dos Anjos, la pelea será en la división de peso welter de UFC y será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 78, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 12 de agosto, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Luque, quién es conocido como 'The Silent Assassin' y tiene 31 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 21-9 con 19 finalizaciones, 11 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre su situación tras sufrir hemorragia cerebral posterior a su pelea contra Geoff Neal y cómo fue su recuperación, además de cómo ve a su próximo rival: RDA.

"Sin duda fue una desgracia, pero tuve la suerte de poder recuperarme muy bien. Desde el primer día después de la pelea cuando recibí la noticia (hemorragia cerebral tras su combate con Geoff Neal hace un año), me hicieron todas las pruebas, todos los exámenes, todo salió bien, mi cuerpo se estaba recuperando. La UFC y mi mánager, Ali Abdelaziz, estuvieron siempre conmigo en este proceso, intentando conseguir la mejor información para mí, para asegurarme de que iba a recuperarme completamente y poder competir. Y eso es lo que va a pasar ahora. Estoy de vuelta, estoy al 100%. Incluso diría que estoy mejor que el 100%. Me siento mucho mejor luchador de lo que era antes. Así que sí, definitivamente estoy bendecido".

"Incluso mi forma de entrenar ha cambiado. Es mucho más técnico y sé cómo trabajar de forma que ya no me meto en peleas en los sparrings. Además, al estar con el equipo de Kill Cliff, hay tantos tipos de alto nivel que saben respetarlo. Nos esforzamos mucho físicamente en cardio, pero no necesitamos estar golpeándonos y haciéndonos daño".

"Esa pelea es increíble para mí. Nunca pensé en RDA, porque no estaba seguro de si iba a volver a pelear en el peso welter, o si se iba a quedar en el peso ligero. Es la pelea perfecta, un ex campeón, un tipo al que admiré durante mi carrera. Definitivamente es un tipo con el que quiero pelear, y la pelea estelar, no podría ser mejor. Cinco asaltos para que demos un gran espectáculo".

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 78

En la cartelera UFC Vegas 78 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al norteamericano Cub Swanson enfrentando al canadiense Hakeem Dawodu, en una pelea por la división de peso pluma de UFC. También estarán las brasileras Polyana Viana y Iasmin Lucindo enfrentándose entre sí, mientras que la mexicana Montserrat Ruiz tendrá una dura prueba cuando enfrente a la brasilera Jaqueline Amorim, ambas peleas por la división de peso paja femenil de UFC. Además, la también brasilera Luana Santos se enfrentará a la norteamericana Juliana Miller en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.