El actual clasificado mundial número diez de la división de las 170 libras en UFC, el brasilero Vicente Luque, se enfrentará al actual clasificado mundial número nueve de la división de las 155 libras en UFC, el también brasilero Rafael dos Anjos, la pelea será en la división de peso welter de UFC y será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 78, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 12 de agosto, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Vicente Luque a UFC Vegas 78?

Luque, quién es conocido como 'The Silent Assassin' y tiene 31 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias después de caer por puntos ante Belal Muhammad y por nocaut ante Geoff Neal en los meses de abril y agostro del año 2022, respectivamente, cortando así una racha de cuatro victorias consecutivas que tenía en ése momento.

Intensidade até o fim! 🔥@VicenteLuqueMMA 🇧🇷 faz a luta principal do #UFCVegas78!



[ Sábado (12) | 17h | 📺 💻 📱 Ao vivo no @UFCFightPassBR - assine em https://t.co/iAvMFO4Ruy ] pic.twitter.com/jh8qbDQqfV — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 7, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 21-9 con 19 finalizaciones, 11 por nocaut y 8 por sumisión. En su carrera de poco más de ocho años y 19 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, cuatro veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Bryan Barberena, Mike Perry, Stephen Thompson Tyron Woodley y otras cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes y convincentes victorias sobre Hayder Hassan, Héctor Urbina, Randy Brown y Michael Chiesa.

¿Cómo llega Rafael Dos Anjos a UFC Vegas 78?

Dos Anjos, quién y tiene 38 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de someter a Bryan Barberena el pasado mes de diciembre del año 2022. Supo tener dos importantes rachas de cinco victorias en UFC, en una de las cuales se proclamó campeón mundial de la división de peso ligero de UFC, título que defendió con éxito cuando noqueó a Donald Cerrone. También peleó por el título interino de peso welter pero fue perdió por decisión unánime ante Colby Covington.

Uma finalização ESPETACULAR do @RdosAnjosMMA! 💪



O brasileiro faz a luta principal do #UFCVegas78!



[ Sábado (12) | 17h | 📺 💻 📱 Ao vivo no @UFCFightPassBR - assine em https://t.co/iAvMFO4Ruy ] pic.twitter.com/wJnpvF0p8V — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 7, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 32-14 con 16 finalizaciones, 5 por nocaut y 11 por sumisión. En su larga carrera de casi 15 años y 33 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, cuando aún existía el Submission of the Night, lo ganó una vez cuando sometió a Terry Etim, ha gando cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Donald Cerrone, Anthony Pettis, Benson Henderson y Neil Magny. Además, ha ganado tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Tyson Griffin, Tony Ferguson y Paul Felder.

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 78

En la cartelera UFC Vegas 78 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al norteamericano Cub Swanson enfrentando al canadiense Hakeem Dawodu, en una pelea por la division de peso pluma de UFC. También estarán las brasileras Polyana Viana y Iasmin Lucindo enfrentándose entre sí, mientras que la mexicana Montserrat Ruiz tendrá una dura prueba cuando enfrente a la brasilera Jaqueline Amorim, ambas peleas por la división de peso paja femenil de UFC. Además, la también brasilera Luana Santos se enfrentará a la norteamericana Juliana Miller en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.