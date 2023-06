Lyndon Arthur y Braian Suárez lucharán por el título vacante mundial de peso semipesado de IBO, el 1 de septiembre, en vivo y de forma gratuita en Channel 5.

Los rivales debían enfrentarse en marzo, pero un problema médico obligó a Suárez de Argentina a retirarse, 24 horas antes de su enfrentamiento.

El “Rey” Arthur lidió con el reemplazo tardío de Boris Crighton la noche siguiente, pero su enfoque volvió instantáneamente al cinturón de IBO, y puso sus manos en Suárez lo antes posible.

Y Wasserman Boxing, en asociación con Ladbrokes, Numan e Infinitum Entertainment, han entregado la pelea que ha estado en la mente de Arthur durante meses.

La victoria de cualquiera de los dos en el estadio de la Universidad de Bolton, este septiembre, abre la puerta a grandes peleas internacionales y Arthur, de Manchester, ha esperado demasiado para dejar escapar esta oportunidad de oro entre sus dedos.

Lyndon Arthur dijo: “Esta pelea y este oponente han estado en mi mente desde el comienzo del año. No he pensado en nada más, así que no veo la hora de finalmente subirme al ring con Suárez el 1 de septiembre, derrotarlo y ponerme el título mundial de IBO alrededor de mi cintura”.

“Este es un gran momento en mi carrera porque la victoria abrirá la puerta a algunas peleas masivas para mí y para Manchester”.

"¡Es hora de la coronación del Rey Arturo!"

Braian Suárez dijo: “No pueden comenzar a imaginar el dolor que sentí cuando me obligaron a retirarme de esta pelea en marzo”.

“Pero he usado el dolor de ese momento para esforzarme más en el gimnasio, y regreso a Bolton, en septiembre, una versión aún mejor del luchador que estaba listo para pelear con Arthur hace unos meses”.

“Ya tenía mucha confianza en la victoria, pero ahora estoy convencido de ello”.

Kalle Sauerland, Director Global de Boxeo de Wasserman Boxing, dijo: “La segunda vez que Lyndon salió del ring en marzo, había una cosa en su mente: Suárez”.

“Era la única pelea que él quería, y estábamos decididos a asegurarnos de que la pelea volviera a ocurrir y que el título mundial de IBO aún estuviera en juego”.

“Para el ganador el 1 de septiembre, el mundo espera. Es un momento enorme para ambos hombres y la demora solo ha aumentado el suspenso”.

“¡Finalmente, a finales de este año, lo consiguen!”.