La actual clasificada mundial número dos de la división de peso mosca femenil de UFC, la francesa Manon Fiorot, se enfrentará a la actual clasificada mundial número dos de la división de peso paja femenil de UFC, la estadounidense Rose Namajunas, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en el Accor Arena en parís, Francia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Conoce todo sobre la francesa @ManonFiorot_MMA previo a su pelea este sábado en #UFCParis.

ESTELARES 3pm ET 🇺🇸 / 1pm 🇲🇽 / 4pm 🇦🇷 / 9pm 🇪🇸

Fiorot, quién es conocida como 'The Beast' y tiene 33 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 10-1 con 6 finalizaciones, todas por nocaut. Menospreció a otras peladoras de su división pero elogió a su próxima oponente, también habló sobre sus posibilidades de una próxima pelea por el título.

"Estoy 100 por ciento segura de que si tengo una buena actuación en esta pelea, teniendo en cuenta el rendimiento que hemos visto de Santos y Blanchfield, voy a estar peleando por el cinturón. Estoy cien por ciento convencida de ello".

"No me impresionó (Blanchfield) en absoluto, en realidad, porque hasta este punto, ella nunca realmente peleó contra un oponente a un alto nivel. Creo que este combate ha mostrado su verdadero nivel, así que no me ha impresionado tanto".

"Creo que Rose es una de las mejores peleadoras que hemos visto. Es una peleadora increíble. Personalmente, la sitúo entre las cinco mejores de la clasificación. Además, ha sido campeona. Es una prueba enorme para mí, también, antes de que quiera ir y conseguir esa pelea por el cinturón".

Pelea estelar y latinos presentes en UFC París

En la cartelera UFC París la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al local Ciryl Gane, quién se estará enfrentando al moldavo Sergei Spivac, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que el brasilero Thiago Moisés se enfrentará al local Benoit Saint-Denis, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Además, la panameña Joselyne Edwards tendrá una dura prueba cuando se enfrente a la local Nora Cornolle, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. También estará el brasilero Kleydson Rodrigues, enfrentando al invicto en 10 peleas, Farid Basharat, por la división de peso gallo de UFC.