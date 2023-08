La actual clasificada mundial número dos de la división de peso mosca femenil de UFC, la francesa Manon Fiorot, se enfrentará a la actual clasificada mundial número dos de la división de peso paja femenil de UFC, la estadounidense Rose Namajunas, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en el Accor Arena en París, Francia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Manon Fiorot a UFC París?

Fiorot, quién es conocida como 'The Beast' y tiene 33 años de edad, estará buscando su décimo primera victoria consecutiva y sexta en UFC, después de haber noqueado en sus dos primeras pelea en UFC a Victoria Leonardo y Tabatha Ricci, obtuvo decisiones unánimes sobre Mayra Bueno Silva, Jennifer Maia y más recientemente, en el mes de octubre del año 2022 en el evento UFC 280 sobre Katlyn Chookagian, quién falló el corte de peso.

Se presenta a la pelea con un registro de 10-1 con 6 finalizaciones, todas por nocaut. En sus cinco peleas en UFC, a pesar de tener dos nocauts, no ha ganado ningún bono por desempeño. Es una ex campeona UAE Warriors y Extreme Fighting Championship (EFC) en la división de peso mosca femenil de ambas promotoras.

¿Cómo llega Rose Namajunas a UFC París?

Namajunas, quién es conocida como 'Thug' y tiene 31 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias luego de tener una decisión dividida desfavorable ante Carla Esparza el pasado mes de mayo del año 2022 en el evento UFC 274, en un intento por defender con éxito por segunda vez su título mundial de peso paja femenil en su segundo reinado, título que había ganado a Zhang Weili en el mes de abril del año 2021 en el evento UFC 261 y que defendió con éxito contra la misma rival en el mes de noviembre del mismo año en el evento UFC 268.

Se presenta a la pelea con un registro de 11-5 con 7 finalizaciones, 2 por nocauts y 5 por sumisión. En su larga carrera de casi nueve años y 13 peleas en UFC ha ganado seis bonos por desempeño, tres veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Paige VanZant, la primera pelea contra Joanna Jędrzejczyk y la primera pelea contra Zhang Weili. Además, ha ganado también tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Karolina Kowalkiewicz y las dos veces que peleó contra Jéssica Andrade.

Ésta será la primera pelea de Namajunas en una nueva categoría de peso, luego de ser dos veces campeona mundial de la división de las 115 libras en UFC, ahora peleará en la división de las 125 libras de UFC.

Pelea estelar y latinos presentes en UFC París

En la cartelera UFC París la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al local Ciryl Gane, quién se estará enfrentando al moldavo Sergei Spivac, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que el brasilero Thiago Moisés se enfrentará al local Benoit Saint-Denis, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Además, la panameña Joselyne Edwards tendrá una dura prueba cuando se enfrente a la local Nora Cornolle, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. También estará el brasilero Kleydson Rodrigues, enfrentando al invicto en 10 peleas, Farid Basharat, por la división de peso gallo de UFC.