El actual clasificado mundial número cinco de la división de peso completo de UFC, el inglés Tom Aspinall, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la máxima división de peso en UFC, el polaco Marcin Tybura, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC London, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 22 de junio, en el O2 Arena de la ciudad Londres en Inglaterra.

Aquí te compartimos todos los datos de @MarcinTybura. Disfruta de su pelea estelar este sábado 22 de julio en #UFCLondon.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Tybura, quién es conocido como 'Tybur' y tiene 37 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 24-7 con 17 finalizaciones, 9 por nocaut y 6 por sumisión. Habló sobre la peligrosidad de Aspinall, cómo espera que se desarrolle la pelea y lo que espera lograr con una victoria que lo acerque a su objetivo de llegar a ser campeón mundial en UFC.

"Sin duda, es el rival más duro de mi carrera... La clave es, sin duda, arrastrarle a aguas profundas. No sé si llegaremos a los asaltos posteriores; es algo que se desconoce a ciencia cierta, cómo será Tom en el tercer, cuarto o quinto asalto. Pero no me ciño al plan de que él se cansará y yo acabaré con él. Sólo quiero ir fuerte desde el principio, porque si quiero que se canse, yo también tengo que cansarme, y no quiero quedarme ahí y esperar a que él se canse."

"Vi su impresionante actuación contra Alexander Volkov, así que es muy bueno. Hablé con algunas personas de Polonia que han entrenado con Aspinall y sí, ya veremos. No me siento incómodo yendo al suelo con Tom, no te olvides de mis habilidades allí también. Veremos cómo se desarrolla".

"Espero que (una victoria) me ponga entre los cinco primeros. Pero probablemente tendré que pelear otra vez para conseguir el título. Lo veo de forma realista, así que probablemente necesitaré otra pelea para tener la oportunidad del cinturón."

Co-estelar y presencia hispana en UFC London

En la cartelera UFC London la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a Molly McCann enfrentando a Julija Stoliarenko en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el peruano Daniel Marcos se enfrentará al británico en una pelea por la división de peso gallo de UFC. También estarán los españoles Joel Alvarez y Daniel Barez, enfrentando a Marc Diakiese y Jafel Filho en peleas por las divisiones de peso ligero y moca de UFC, respectivamente. Mientras que el norteamericano de raíces colombianas, Bryan Barberena, tendrá una dura prueba cuando enfrente a Makhmud Muradov en una pelea por la división de peso medio de UFC.