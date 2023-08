Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing que promueve al peso pesado Anthony Joshua, insiste en que quiere que el boxeador británico, pero descartó la posibilidad de un enfrentamiento contra Jarrell Miller.

El equipo de Joshua, tuvo conversaciones recientes para abrir la posibilidad de una pelea contra su compatriota Dillian Whyte el 12 de agosto, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo, y las discusiones no continuaron.

Ahora existe la posibilidad que Joshua no se suba al ring hasta diciembre, debido a que cada día se acrecienta más la posibilidad que se mida en el cuadrilátero contra Deontay Wilder en diciembre próximo en Arabia Saudita.

Hearn explicó que, si bien los representantes en Arabia Saudita no están de acuerdo en que Joshua participe en una pelea interina en el verano, el equipo de Joshua y si nuevo entrenador, Derrick James, no están de acuerdo.

“Por cierto, es posible que no peleemos. Saudí no quiere la pelea, pero queremos pelear y que Anthony Joshua lo haga. Pero ese es el plan, haremos todo lo posible para que pelee el próximo 12 de agosto”, comentó Hearn en entrevista con iFL TV.

Hace poco, el promotor Dmitry Salita, dejó como opción a su cliente Jarrell Miller, y lo describió como un oponente potencial para el retorno de Joshua. Estaban programados para enfrentarse en 2019, pero la pelea se descartó luego que Miller dio positivo a cuatro sustancias prohibidas.

“No es una pelea lo que estamos viendo. No es una pelea lo que nos han ofrecido y tampoco es una pelea lo que estamos discutiendo. No va a ser Jarrell Miller el 12 de agosto”, manifestó el promotor británico.

“Hemos hecho todas las peleas de Dillian Whyte en los últimos siete años, además de la pelea de Tyson Fury. Pero Dillian puede explorar cualquier pelea que quiera. No está en una posición difícil, pero hay muchas poses, ¿no? No puede pelear contra Tyson Fury, no va a pelear contra Usyk, no va a pelear contra AJ, así que tenemos que hacer una pelea convincente para Dillian Whyte y él quiere una pelea convincente”, precisó Hearn.